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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

31 Mayıs 2019 Cuma 12:10
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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Tarım Dairesi 24-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Domates Çeşitleri , Elma Çeşitleri, Armut, Sığır Süt ve Besi Yemleri , Biber Çeşitleri, Erik, Kiraz, Soya Küsbesi, Üzüm Çeşitleri, Kırmızı Pul Biber, Lolorosso ve Karpuz olmak üzere 40 numuneden 37'si temiz olup, 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates, Asma Yaprağı, Maydanoz, Biber Çeşitleri,Semiz Otu,Fasulye, Kayısı ve Nane olmak üzere 14 numuneden 12'si temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS tic. Ltd.ait Acı Biber , Çeri Domates ve Nuri Ersoy Ltd. ait Siyah Üzüm firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir.

Güzelyurt'da Kayısı üretimi yapan Zafer Niyazi Ltd.'den alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilacı kullanılmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

Yeşilyurt’ta Şifa Volkan'a ait Asma Yaprağından alınan 3. numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.

Alsancak köyünde Sivri Biber üretimi yapan Caner Safel'in ürününden alınan numuneden pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 SVS Tic. Ltd. İthal Acı Biber İmha 
2 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates İmha 
3 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
6 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz 
7 Bekir Cura İthal Yeşil Acı Biber Temiz 
8 Bekir Cura İthal Elma(Stk) Temiz 
9 HürsenTarım İthal Domates Temiz 
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz 
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm İmha 
12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
14 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz 
15 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz 
16 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz 
17 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz 
18 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz 
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz 
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz 
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz 
23 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz 
24 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
25 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 

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27 SVS Tic. Ltd. İthal Karpuz Temiz 
28 Bekir Cura İthal Karpuz Temiz 
29 Köşe Tic Ltd. İthal Karpuz Temiz 
30 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
31 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
32 Köşe Tic Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz 
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz 
34 ORC Foods Lts. İthal Karpuz Temiz 
35 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz 
36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Karpuz Temiz 
37 Sarıoğulları Ltd. İthal Kırmızı Pul Biber Temiz 
38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Temiz 
39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz 
40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
41 Şifa Volkan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz 
42 Seyfettin Yalçın Tatlısu Üzüm Temiz 
43 Yusuf Üşenmez Mağusa Semiz Otu Temiz 
44 Hürü Şeker Mağusa Domates Temiz 
45 Ali Yılmaz Mağusa Maydanoz Temiz 
46 Murat Dağtekin Mağusa Biber Dolmalık Temiz 
47 Murat Dağtekin Mağusa Çarli Biber Temiz 
48 Ali Kandullu Aydınköy Domates Temiz 
49 Kemal Selim Aydınköy Domates Temiz 
50 Kemal Selim Aydınköy Fasulye Temiz 
51 Zafer Niyazi Ltd. Güzelyurt Kayısı İMHA 
52 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Limit Üstü 
53 Mehmet Osman Edremit Kapya Biber Temiz 
54 Caner Safel Alsancak Nane Temiz

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Son Güncelleme: 31.05.2019 12:25
Anahtar Kelimeler:
Tarım Dairesi
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