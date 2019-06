Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandı

Tarım Dairesi 31 Mayıs -13 Haziran 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri , Yeşil Acı Biber, Kiraz, Soya Fasulyesi Küsbesi, Mısır Yemlik ve Buğday Yemlik olmak üzere 40 numuneden 38 temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden: Domates, Asma Yaprağı, Fasulye,Sivri Biber, Marul,Salatalık, Kereviz, Mısır, Patlıcan, Kavun ve Erik olmak üzere 22 numuneden 17 numune temiz olup, 5 limit üstü ve 1 imha olmak üzere toplamda 3 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd.’e ait çeri domates ve Nuri Ersoy Ltd.’e ait çeri domates firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir.

Mağusa’da sarı fasulye üretimi yapan Hamiyet Doğan'ın ürününden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilacı kullanılmasından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

Yuvacık köyünde İbrahim Dövücüoğlu'na ait domatesden alınan 1’inci numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, pestisit oranının limit üstü olmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur. Bir sonraki laboratuvar analizinde, üründen alınan 2’inci numunede yapılan analizde, pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilmiştir.

Alsancak köyünde sivri biber üretimi yapan Caner Safel ve Yeşilyurt köyünde asma yaprağı üretimi yapan Halil Özyüksel’in ürünlerinden alınan numuneden, pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Yeşilyurt köyünde asma yaprağı üretimi yapan İbrahim Güney'e ait 2 farklı bağ üretim alanından alınan numulerde, 1’inci parselden alınan numune temiz olup, hasadına izin verilmiş, 2’inci parselden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates İmha

5 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Yalova İncisi Temiz

7 Engin Hürsen İthal Domates Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates İmha

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Üzüm Siyah Temiz

12 Henege Tar.ve Dep. Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz

13 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

14 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

15 Holly Grains Ltd İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

16 Nej Grain Ltd. İthal Soya Fasulyesi Küsbesi Temiz

17 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

18 Levent Sanayi Ltd İthal Mısır(Yemlik) Temiz

19 Levent Sanayi Ltd İthal Buğday(Yemlik) Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm İlkeren Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Yalova İncisi Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

31 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

32 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

33 Nej Grain Ltd. İthal Mısır Yemlik Temiz

34 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

36 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

37 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

38 Orc Foods İthal Elma(Pinky) Temiz

39 Orc Foods İthal Çeri Domates Temiz

40 Orc Foods İthal Kiraz Temiz

41 Teslime Andaç Güzelyurt Domates Temiz

42 İbrahim Dövücüoğlu Yuvacık Domates Limit Üstü

43 İbrahim Dövücüoğlu Yuvacık Domates Temiz

44 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Limit Üstü

45 Ahmet Kayım Çatalköy Marul Temiz

46 Serpil Bayur Ozanköy Salatalık Temiz

47 Serpil Bayur Ozanköy Kereviz Temiz

48 Muhittin Toprak Mağusa Mısır Temiz

49 Hamiyet Doğan Mağusa Fasulye İmha

50 Hamiyet Doğan Mağusa Patlıcan Temiz

51 Mahmut Doğan Mağusa Kavun Temiz

52 Musa Şeker Mağusa Domates Temiz

53 Hakkı Kavaz Yayla Kavun Temiz

54 Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

55 Mustafa Tan Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

56 Halil Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz

57 Halil Özyüksel Yeşilyurt Asma Yaprağı Limit Üstü

58 İbrahim Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Limit Üstü

59 Melik Melda Güzelyurt Erik Temiz

60 Aydın Öztrak Yayla Domates Temiz

61 Serpil Bayur Ozanköy Taze Fasulye Temiz

62 İbrahim Güney Yeşilyurt Asma Yaprağı Temiz