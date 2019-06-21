Tarim Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 14 - 20 Haziran 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri , Biber Çeşitleri, Kiraz, Kuru Fasulye, Nar,Pul Biber Çeşitleri ve Besi Yemi olmak üzere 33 numuneden 32 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden: Domates, Biber Çeşitleri, Salatalık, Kavun, Şafuri Kabak ,Patlıcan ve Patates olmak üzere 14 Numuneden 13 Numune temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS tic. Ltd.ait Armut(S.M ) firmanın isteği üzerine MENŞEİNE iade edilmiştir.
Yeniboğaziçi köyünde domates üretimi yapan Bekir Evcem'in ürününden alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Baharyolu İthal İsot Biber Temiz
2 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz
3 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz
6 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
9 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
10 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
11 Köşe Tic Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Menşeine İade
15 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz
24 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz
25 Pınarlı Koop.Ltd İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz
26 Onan Ltd. İthal Kuru Fasulye Temiz
27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
30 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Nar Temiz
32 ORC Foods Ltd. İthal Kiraz Temiz
33 ORC Foods Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
34 Adnan Canlısoy Akdeniz Kavun Temiz
35 Adnan Canlısoy Akdeniz Biber Temiz
36 Adnan Canlısoy Yayla Şafuri Kabak Temiz
37 Mehmet Yoran Bostancı Salatalık Temiz
38 Cemal Uluşan Bostancı Patates Temiz
39 Ali Kandullu Aydınköy Salatalık Temiz
40 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Temiz
41 Hürü Özer Mormenekşe Salatalık Temiz
42 Hürü Özer Mormenekşe Domates Temiz
43 Halil Durmaz Yeniboğaziçi Patlıcan Temiz
44 Halil Durmaz Yeniboğaziçi Dolma Biber Temiz
45 Bekir Evcem Yeniboğaziçi Kapya Biber Temiz
46 Bekir Evcem Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü
47 Abdullah Göl Yeniboğaziçi Sivri Biber Temiz