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Tarim Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

21 Haziran 2019 Cuma 09:58
Tarim Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 14 - 20 Haziran 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Üzüm Çeşitleri , Biber Çeşitleri, Kiraz, Kuru Fasulye, Nar,Pul Biber Çeşitleri ve Besi Yemi olmak üzere 33 numuneden 32 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden: Domates, Biber Çeşitleri, Salatalık, Kavun, Şafuri Kabak ,Patlıcan ve Patates olmak üzere 14 Numuneden 13 Numune temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS tic. Ltd.ait Armut(S.M ) firmanın isteği üzerine MENŞEİNE iade edilmiştir.

Yeniboğaziçi köyünde domates üretimi yapan Bekir Evcem'in ürününden alınan numunede pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 Baharyolu İthal İsot Biber Temiz 
2 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz 
3 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz 
4 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 
5 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz 
6 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
9 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
10 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
11 Köşe Tic Ltd. İthal Üzüm Kardinal Temiz 
12 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz 
13 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Akça Temiz 
14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Menşeine İade 
15 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz 
16 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz 
17 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz 
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz 
23 Halil Kasap Paz. İthal Kiraz Temiz 
24 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz 
25 Pınarlı Koop.Ltd İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz 
26 Onan Ltd. İthal Kuru Fasulye Temiz 
27 Nuri Ersoy Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz 
28 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
30 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz 
31 SVS Tic. Ltd. İthal Nar Temiz 
32 ORC Foods Ltd. İthal Kiraz Temiz 
33 ORC Foods Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz 
34 Adnan Canlısoy Akdeniz Kavun Temiz 
35 Adnan Canlısoy Akdeniz Biber Temiz 
36 Adnan Canlısoy Yayla Şafuri Kabak Temiz 
37 Mehmet Yoran Bostancı Salatalık Temiz 
38 Cemal Uluşan Bostancı Patates Temiz 
39 Ali Kandullu Aydınköy Salatalık Temiz 
40 Caner Safel Alsancak Sivri Biber Temiz 
41 Hürü Özer Mormenekşe Salatalık Temiz 
42 Hürü Özer Mormenekşe Domates Temiz 
43 Halil Durmaz Yeniboğaziçi Patlıcan Temiz 
44 Halil Durmaz Yeniboğaziçi Dolma Biber Temiz 
45 Bekir Evcem Yeniboğaziçi Kapya Biber Temiz 
46 Bekir Evcem Yeniboğaziçi Domates Limit Üstü 
47 Abdullah Göl Yeniboğaziçi Sivri Biber Temiz

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Son Güncelleme: 21.06.2019 10:11
Anahtar Kelimeler:
Tarım Dairesi
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