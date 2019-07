Tarim Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 12 – 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden; Şeftali, Nektarin, Kayısı, Kiraz, Elma, Siyah Üzüm, Armut, Çilek, Çeri Domates, Pirinç, Nohut, Buğday, Soya Küspesi ve Manolya Besi Yemi olmak üzere alınan 35 numunenin analiz sonucunun 35’i de temiz olarak tespit edilmiştir.

Yerli ürünlerden; Domates çeşitleri, Molehiya, Patlıcan, Salatalık, Biber Çeşitleri, Börülce, Roka, Kuru Soğan ve Sultani Üzüm olmak üzere 22 numuneden 20 'si temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Güvercinlik’te roka üretimi yapan Cuma Polat’ ın ürününden alınan 2. numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Doğancı’da börülce üretimi yapan Recep Tümtürk’ün ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur’ un ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştu, bu hafta alınan numunenin analiz sonucunun temiz çıkması ile ürünün hasadına izin verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

5 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

6 Holly Grains Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Temiz

15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz

16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz

18 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz

19 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

20 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz

21 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Manolya Besi Yemi Temiz

22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz

23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz

24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çilek Temiz

27 Akari Free Port İthal Buğday Temiz

28 Akari Free Port İthal Buğday Temiz

29 Golden Links Foods Spice Ltd. İthal Nohut Temiz

30 Golden Links Foods Spice Ltd. İthal Pirinç Temiz

31 Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz

32 Köşe Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz

33 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz

35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

36 Elif Soluç Zümrütköy Soğan(kuru) Temiz

37 Elif Soluç Zümrütköy Biber Temiz

38 Elif Soluç Zümrütköy Patlıcan Temiz

39 Özgen-Ahmet Bağlı Akçay Molehiya Temiz

40 Cuma Polat Güvercinlik Salatalık Temiz

41 Cuma Polat Güvercinlik Roka Limit Üstü (2. Alım)

42 Muzaffer Karaman Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

43 İbrahim Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

44 Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

45 İsmail Kaşot Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

46 Serkan Keskin Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

47 Serpil Bayur Ozanköy Molehiya Temiz (2. Alım)

48 Serpil Bayur Ozanköy Dolmalık Biber Temiz

49 Serpil Bayur Ozanköy Börülce Temiz

50 Recep Tümtürk Doğancı Börülce Limit Üstü

51 Ufuk Potak Gazi Mağusa Kapya Biber Temiz

52 Ufuk Potak Gazi Mağusa Domates Temiz

53 Etem Zengin Gazi Mağusa Patlıcan Temiz

54 Ali Güler Geçitköy Domates Temiz

55 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz

56 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Dolmalık Biber Temiz

57 Ali Güler Geçitköy Bardak Domates Temiz