Tarim Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 12 – 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden; Şeftali, Nektarin, Kayısı, Kiraz, Elma, Siyah Üzüm, Armut, Çilek, Çeri Domates, Pirinç, Nohut, Buğday, Soya Küspesi ve Manolya Besi Yemi olmak üzere alınan 35 numunenin analiz sonucunun 35’i de temiz olarak tespit edilmiştir.
Yerli ürünlerden; Domates çeşitleri, Molehiya, Patlıcan, Salatalık, Biber Çeşitleri, Börülce, Roka, Kuru Soğan ve Sultani Üzüm olmak üzere 22 numuneden 20 'si temiz olup 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Güvercinlik’te roka üretimi yapan Cuma Polat’ ın ürününden alınan 2. numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Doğancı’da börülce üretimi yapan Recep Tümtürk’ün ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur’ un ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştu, bu hafta alınan numunenin analiz sonucunun temiz çıkması ile ürünün hasadına izin verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
5 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
6 Holly Grains Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Temiz
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kiraz Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
18 Halil Kasap Paz. İthal Nektarin Temiz
19 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
20 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz
21 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Manolya Besi Yemi Temiz
22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz
23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz
24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz
26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çilek Temiz
27 Akari Free Port İthal Buğday Temiz
28 Akari Free Port İthal Buğday Temiz
29 Golden Links Foods Spice Ltd. İthal Nohut Temiz
30 Golden Links Foods Spice Ltd. İthal Pirinç Temiz
31 Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
32 Köşe Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
33 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
35 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
36 Elif Soluç Zümrütköy Soğan(kuru) Temiz
37 Elif Soluç Zümrütköy Biber Temiz
38 Elif Soluç Zümrütköy Patlıcan Temiz
39 Özgen-Ahmet Bağlı Akçay Molehiya Temiz
40 Cuma Polat Güvercinlik Salatalık Temiz
41 Cuma Polat Güvercinlik Roka Limit Üstü (2. Alım)
42 Muzaffer Karaman Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
43 İbrahim Güney Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
44 Ayhan Gemikonaklı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
45 İsmail Kaşot Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
46 Serkan Keskin Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
47 Serpil Bayur Ozanköy Molehiya Temiz (2. Alım)
48 Serpil Bayur Ozanköy Dolmalık Biber Temiz
49 Serpil Bayur Ozanköy Börülce Temiz
50 Recep Tümtürk Doğancı Börülce Limit Üstü
51 Ufuk Potak Gazi Mağusa Kapya Biber Temiz
52 Ufuk Potak Gazi Mağusa Domates Temiz
53 Etem Zengin Gazi Mağusa Patlıcan Temiz
54 Ali Güler Geçitköy Domates Temiz
55 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz
56 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Dolmalık Biber Temiz
57 Ali Güler Geçitköy Bardak Domates Temiz