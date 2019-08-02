Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 26 – 31 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, ithal ürünlerden çeri domates, armut (S.M), üzüm çeşitleri, kiraz, kayısı, nektarin, manolya besi yemi, taze fasulye, şeftali, mısır (yemlik), sığır süt yemi, soya küspesi ve mısır silajı olmak üzere 32 numuneden 30 numune temiz çıkarken, 2 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Köşe Tic. Ltd.’e ait kiraz ve şeftali limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.



Yerli ürünlerde domates, sultani üzüm, siyah üzüm, taze fasulye, mısır ve molehiya olmak üzere 12 numuneden 10'u temiz çıkarken, 2 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlandı.

Alsancak köyünde siyah üzüm üretimi yapan Erol Ataser'in ve Yeşilyurt köyünde sultani üzüm üretimi yapan Emine Çaluda'nın ürünlerinden alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.