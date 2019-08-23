Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 9 – 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Kayısı,Nektarin,Sığır Besi ve Süt Yemleri, Ekmeklik Buğday, Taze Fasulye, Şeftali , Ispanak ,Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi ve Elma Çeşitleri olmak üzere 63 numuneden 60 numune temiz çıkmış, 3 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tic. Ltd. ait Şeftali ve ORC Foods Ltd. ait Elma(Gala) de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Halil Kasap Paz. Ltd. ait Ispanak da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden: Üzüm Çeşitleri, Patlıcan,Maydanoz, Biber ve Roka olmak üzere 15 numune de 8'i temiz çıkmış,1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kalıntısına ve 6 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır.
Alsancak köyünde Siyah Üzüm üretimi yapan Erol Ataser ve Mağusa’da Roka üretimi yapan Derya Gözalp Çemender'in ürünlerinden alınan numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.
Yeşilyurt köyünde Sultani Üzüm üretimi yapan Mustafa Tan , Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Derya Gözalp Çemender , Alsancak köyünde Verigo Üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş ve Hisarköy’de Beyaz Üzüm üretimi yapan Şerife Saçar'ın ürünlerinden alınan numunelerden limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç ürününün kirli çıkmasından dolayı kendi isteği üzerine ürün imha edilmiştir.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Holly Grains Ltd
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
2
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Menşeine İade
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
7
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
8
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
9
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
10
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
12
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kayısı
|
Temiz
|
13
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
15
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Soya Fasulyesi
|
Temiz
|
16
|
Levent Sanayi Ltd
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
17
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklik)
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
20
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
21
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
22
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
23
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklil)
|
Temiz
|
24
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
25
|
Akari Free Port
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklil)
|
Temiz
|
26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
27
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
28
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
29
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
33
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
34
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
35
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
36
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
37
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
38
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
39
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
40
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
41
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
42
|
Özçağ Free Port
|
İthal
|
Soya Küsbesi
|
Temiz
|
43
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Yemi 16
|
Temiz
|
44
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi 14
|
Temiz
|
45
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
46
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklilk)
|
Temiz
|
47
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Menşeine İade
|
48
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
49
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
50
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
51
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
52
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
53
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
54
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Ispanak
|
İMHA
|
55
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
56
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
57
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
58
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Lolorosso
|
Temiz
|
59
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çilek
|
Temiz
|
60
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
61
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
62
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
63
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
64
|
Alime Gergin
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
65
|
Tarkan Altan
|
Lefke
|
Verigo Üzüm
|
Temiz
|
66
|
Mustafa Tan
|
Yeşilyurt
|
Sultani Üzüm
|
Limit Üstü
|
67
|
Erol Ataser
|
Alsancak
|
Siyah Üzüm
|
İMHA
|
68
|
Mustafa Sivri
|
Yeşilyurt
|
Siyah Üzüm
|
Temiz
|
69
|
Levent Gazioğlu
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
70
|
Hüseyin Turaç
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
İMHA
|
71
|
Levent Gazioğlu
|
Mağusa
|
Biber
|
Temiz
|
72
|
Derya Gözalp Çemender
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Limit Üstü
|
73
|
Derya Gözalp Çemender
|
Mağusa
|
Roka
|
İMHA
|
74
|
Ahmet Büyükbaş
|
Alsancak
|
Verigo Üzüm
|
Limit Üstü
|
75
|
Ali Emin
|
Zümrütköy
|
Molehiya
|
Temiz
|
76
|
Şerife Saçar
|
Hisarköy
|
Beyaz Üzüm
|
Limit Üstü
|
77
|
Tijen Gazi
|
Hisarköy
|
Kara Üzüm
|
Temiz
|
78
|
Mehmet Çoşkuner
|
Hisarköy
|
Beyaz Üzüm
|
Temiz