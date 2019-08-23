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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

23 Ağustos 2019 Cuma 11:13
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 9 – 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                  

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Kayısı,Nektarin,Sığır Besi ve Süt Yemleri, Ekmeklik Buğday, Taze Fasulye, Şeftali , Ispanak ,Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi ve Elma Çeşitleri olmak üzere 63 numuneden 60 numune temiz çıkmış, 3 numunede ise limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.                                                           

SVS Tic. Ltd. ait  Şeftali ve ORC Foods Ltd. ait Elma(Gala) de  limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.                                                              

Halil Kasap Paz. Ltd. ait Ispanak da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği      üzerine  imha edilmiştir.                                                                    

Yerli ürünlerden: Üzüm Çeşitleri, Patlıcan,Maydanoz, Biber ve Roka olmak üzere 15 numune de  8'i temiz çıkmış,1 numunede tavsiye dışı  bitki koruma ilacı kalıntısına ve 6 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe  rastlanmıştır.                                                                     

Alsancak  köyünde  Siyah Üzüm üretimi yapan Erol Ataser ve Mağusa’da Roka üretimi yapan Derya    Gözalp Çemender'in ürünlerinden alınan numunelerde  tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.                                                                    

Yeşilyurt köyünde Sultani Üzüm üretimi yapan Mustafa Tan , Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan      Derya Gözalp Çemender , Alsancak köyünde Verigo Üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş ve Hisarköy’de Beyaz Üzüm üretimi yapan Şerife Saçar'ın ürünlerinden  alınan numunelerden limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edildiğinden dolayı  ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.                                                                   

Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç ürününün kirli çıkmasından dolayı kendi isteği üzerine ürün imha edilmiştir.             

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Holly Grains Ltd

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

2

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Menşeine İade

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

7

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

9

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

10

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kayısı

Temiz

13

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

15

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Fasulyesi

Temiz

16

Levent Sanayi Ltd

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

17

Akari Free Port

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

20

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

21

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

22

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

23

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Buğday(Ekmeklil)

Temiz

24

Nej Grain  Ltd.

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

25

Akari Free Port

İthal

Buğday(Ekmeklil)

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

29

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

33

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

34

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

35

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

36

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

37

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

38

SVS Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

39

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

40

SVS Tic. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

41

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

42

Özçağ Free Port

İthal

Soya Küsbesi

Temiz

43

TÜK

İthal

Sığır Besi Yemi 16

Temiz

44

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi 14

Temiz

45

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

46

Nej Grain  Ltd.

İthal

Buğday(Ekmeklilk)

Temiz

47

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Menşeine İade

48

ORC Foods Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

49

ORC Foods Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

50

ORC Foods Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

51

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

52

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

53

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

54

Halil Kasap Paz.

İthal

Ispanak

İMHA

55

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

56

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

57

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

58

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kırmızı Lolorosso

Temiz

59

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çilek

Temiz

60

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

61

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

62

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

63

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

64

Alime Gergin

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Temiz

65

Tarkan Altan

Lefke

Verigo Üzüm

Temiz

66

Mustafa Tan

Yeşilyurt

Sultani Üzüm

Limit Üstü

67

Erol Ataser

Alsancak

Siyah Üzüm

İMHA

68

Mustafa Sivri

Yeşilyurt

Siyah Üzüm

Temiz

69

Levent Gazioğlu

Mağusa

Patlıcan

Temiz

70

Hüseyin Turaç

Mağusa

Maydanoz

İMHA

71

Levent Gazioğlu

Mağusa

Biber

Temiz

72

Derya Gözalp Çemender

Mağusa

Maydanoz

Limit Üstü

73

Derya Gözalp Çemender

Mağusa

Roka

İMHA

74

Ahmet Büyükbaş

Alsancak

Verigo Üzüm

Limit Üstü

75

Ali Emin

Zümrütköy

Molehiya

Temiz

76

Şerife Saçar

Hisarköy

Beyaz Üzüm

Limit Üstü

77

Tijen Gazi

Hisarköy

Kara Üzüm

Temiz

78

Mehmet Çoşkuner

Hisarköy

Beyaz Üzüm

Temiz
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Tarım Dairesi
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