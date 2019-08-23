Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 9 – 22 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Kayısı,Nektarin,Sığır Besi ve Süt Yemleri, Ekmeklik Buğday, Taze Fasulye, Şeftali , Ispanak ,Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi ve Elma Çeşitleri olmak üzere 63 numuneden 60 numune temiz çıkmış, 3 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd. ait Şeftali ve ORC Foods Ltd. ait Elma(Gala) de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Paz. Ltd. ait Ispanak da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden: Üzüm Çeşitleri, Patlıcan,Maydanoz, Biber ve Roka olmak üzere 15 numune de 8'i temiz çıkmış,1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ilacı kalıntısına ve 6 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır.

Alsancak köyünde Siyah Üzüm üretimi yapan Erol Ataser ve Mağusa’da Roka üretimi yapan Derya Gözalp Çemender'in ürünlerinden alınan numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.

Yeşilyurt köyünde Sultani Üzüm üretimi yapan Mustafa Tan , Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Derya Gözalp Çemender , Alsancak köyünde Verigo Üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş ve Hisarköy’de Beyaz Üzüm üretimi yapan Şerife Saçar'ın ürünlerinden alınan numunelerden limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç ürününün kirli çıkmasından dolayı kendi isteği üzerine ürün imha edilmiştir.