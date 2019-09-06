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Tarim Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

06 Eylül 2019 Cuma 11:57
Tarim Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 29 Ağustos –5 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin,Sığır Süt Yemi, Elma Çeşitleri,Havuç, Yeşil Lolorosso, Şeftali , Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi , Karpuz ve Siyah Üzüm olmak üzere 50 numuneden 50'si  temiz çıkmış,  herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.                                                

Yerli ürünlerden: Salatalık ,Mısır ,Maydanoz,Bamya,Marul,Kabak, Pazı ve Verigo Üzüm olmak üzere 11 numune de 10'u temiz çıkmış,1 numunede Limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.                                                         

Alsancak  köyünde verigo üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş'ın ürününden alınan 3. Numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde üründe limit üstü bitki koruma ürünü tesbit  edildiğinden dolayı ürün İMHA  edilmiştir.       

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Nej Grain  Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

2

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

3

HNG Tar. Ve Dep.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

5

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

11

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

12

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

13

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

14

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Yeşil Lolorosso

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

22

Alka-Er Trd. Ltd.

İthal

Karpuz

Temiz

23

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

24

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

25

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

28

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

29

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

30

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

32

Erkan Gök

İthal

Havuç

Temiz

33

Erkan Gök

İthal

Şeftali

Temiz

34

Erkan Gök

İthal

Elma(Gala)

Temiz

35

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

36

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

37

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

40

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

41

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

42

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

43

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

44

SVS Tic. Ltd.

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

45

TÜK

İthal

Sığır süt Yemi 19

Temiz

46

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

47

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

48

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

49

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

50

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

51

Nurettin Bayır

Mağusa

Salatalık

Temiz

52

Murat Dağtekin

Mağusa

Salatalık

Temiz

53

Mehmet Sepetçi

Mağusa

Mısır

Temiz

54

Muhittin Toprak

Mağusa

Mısır

Temiz

55

Özden Fidaner

Mağusa

Maydanoz

Temiz

56

Özden Fidaner

Mağusa

Pazı

Temiz

57

Ahmet Büyükbaş

Alsancak

Verigo Üzüm

İmha

58

Ahmey Uzun

Ozanköy

Bamya

Temiz

59

Ahmet Kayım

Ozanköy

Marul

Temiz

60

Ahmey Uzun

Ozanköy

Salatalık

Temiz

61

Ahmet Kayım

Ozanköy

Kabak

Temiz
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Tarım Dairesi
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