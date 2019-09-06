Tarim Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 29 Ağustos –5 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin,Sığır Süt Yemi, Elma Çeşitleri,Havuç, Yeşil Lolorosso, Şeftali , Ayçiçek Küsbesi ,Soya Küsbesi , Karpuz ve Siyah Üzüm olmak üzere 50 numuneden 50'si temiz çıkmış, herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden: Salatalık ,Mısır ,Maydanoz,Bamya,Marul,Kabak, Pazı ve Verigo Üzüm olmak üzere 11 numune de 10'u temiz çıkmış,1 numunede Limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Alsancak köyünde verigo üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş'ın ürününden alınan 3. Numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde üründe limit üstü bitki koruma ürünü tesbit edildiğinden dolayı ürün İMHA edilmiştir.