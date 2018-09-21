Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Beyaz Üzüm, Yeşil Lolorosso, Buğday, Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Tatlı Pul Biber, İsot Biber,Çilek ve Marul olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup sadece 3 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Yeşil Lolorosso ve Erol Şah’a ait Tatlı Kırmızı Pul Biber de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir. Svs Tic. Ltd’e ait Beyaz Üzüm, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden Maydanoz, Salatalık,Domates ,Biber Çeşitleri, Böğrülce, Nane, Patlıcan, Mısır, Bamya, Marul ve Verigo Üzüm olmak üzere 28 numuneden 27’si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Akçay’da Cahit Öztunar’a ait Verigo Üzümden alınan numunede tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imhasına karar verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Erol Şah İthal Tatlı Pul Biber Limit Üstü

2 Erol Şah İthal İsot Biber Temiz

3 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz

4 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz

5 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz

6 Rahmi Sarı İthal Domates Temiz

7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz

12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz

13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

14 Orc Foods İthal Armut(S.M) Temiz

15 Orc Foods İthal Elma(Golden) Temiz

16 Orc Foods İthal Elma(Stk) Temiz

17 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

18 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

19 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

20 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz

21 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

22 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

23 Arif Uzunkaya İthal Domates Temiz

24 Çınar Ltd. İthal Buğday Temiz

25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz

27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Limit Üstü

28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz

29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

31 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

32 Halil Kasap Paz. İthal Taze Fasulye Temiz

33 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

34 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

35 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Limit Üstü

36 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

37 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

38 M.Hacı Ali İthal Mısır Temiz

39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Temiz

41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

42 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolloroso Temiz

43 Osman Asenay Yıldırım Böğrülce Temiz

44 Sinem Kardana Karşıyaka Nane Temiz

45 Sinem Kardana Karşıyaka Patlıcan Temiz

46 Nurettin Bayın Mağusa Salatalık Temiz

47 Hamiyet Doğan Mağusa Patlıcan Temiz

48 Mehmet Uzunkaya Mağusa Patlıcan Temiz

49 Halil Bayraktar Bafra Salatalık Temiz

50 Halil Bayraktar Bafra Domates Temiz

51 Halil Bayraktar Bafra Maydanoz Temiz

52 Yavuz Çoşkun Bafra Maydanoz Temiz

53 Yavuz Çoşkun Bafra Çarli Biber Temiz

54 Yavuz Çoşkun Bafra Nane Temiz

55 Yavuz Çoşkun Bafra Kapya Biber Temiz

56 Yavuz Çoşkun Bafra Patlıcan Temiz

57 Hasan Sevindik Yedikonuk Patlıcan Temiz

58 Hasan Sevindik Yedikonuk Böğrülce Temiz

59 Hasan Sevindik Yedikonuk Mısır Temiz

60 Hasan Sevindik Yedikonuk Dolmalık Biber Temiz

61 Hasan Sevindik Yedikonuk Bamya Temiz

62 Nursel Ekici Yeşilırmak Patlıcan Temiz

63 Nursel Ekici Yeşilırmak Salatalık Temiz

64 Nursel Ekici Yeşilırmak Böğrülce Temiz

65 Yavuz Çoşkun Bafra Patlıcan Temiz

66 Yavuz Çoşkun Bafra Nane Temiz

67 Yavuz Çoşkun Bafra Çarli Biber Temiz

68 Yavuz Çoşkun Bafra Kapya Biber Temiz

69 Cahit Öztunar Akçay Verigo Üzüm Limit Üstü

70 Mustafa Altıntaş Güzelyurt Marul Temiz