Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Beyaz Üzüm, Yeşil Lolorosso, Buğday, Taze Fasulye, Armut (S.M) ,Tatlı Pul Biber, İsot Biber,Çilek ve Marul olmak üzere 42 numuneden 39’u temiz olup sadece 3 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Yeşil Lolorosso ve Erol Şah’a ait Tatlı Kırmızı Pul Biber de limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir. Svs Tic. Ltd’e ait Beyaz Üzüm, firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden Maydanoz, Salatalık,Domates ,Biber Çeşitleri, Böğrülce, Nane, Patlıcan, Mısır, Bamya, Marul ve Verigo Üzüm olmak üzere 28 numuneden 27’si temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Akçay’da Cahit Öztunar’a ait Verigo Üzümden alınan numunede tavsiye dışı ilaç kullanılmasından dolayı imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Erol Şah İthal Tatlı Pul Biber Limit Üstü
2 Erol Şah İthal İsot Biber Temiz
3 Deftera Gıda Ltd. İthal Domates Temiz
4 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
5 Engin Hürsen Ltd. İthal Domates Temiz
6 Rahmi Sarı İthal Domates Temiz
7 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz
9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Domates Temiz
12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma Gala Temiz
13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
14 Orc Foods İthal Armut(S.M) Temiz
15 Orc Foods İthal Elma(Golden) Temiz
16 Orc Foods İthal Elma(Stk) Temiz
17 Svs Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
18 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
19 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
20 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
21 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
22 Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
23 Arif Uzunkaya İthal Domates Temiz
24 Çınar Ltd. İthal Buğday Temiz
25 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
26 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Limit Üstü
28 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Temiz
29 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
31 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz
32 Halil Kasap Paz. İthal Taze Fasulye Temiz
33 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
34 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
35 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Limit Üstü
36 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
37 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
38 M.Hacı Ali İthal Mısır Temiz
39 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz
40 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Temiz
41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
42 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolloroso Temiz
43 Osman Asenay Yıldırım Böğrülce Temiz
44 Sinem Kardana Karşıyaka Nane Temiz
45 Sinem Kardana Karşıyaka Patlıcan Temiz
46 Nurettin Bayın Mağusa Salatalık Temiz
47 Hamiyet Doğan Mağusa Patlıcan Temiz
48 Mehmet Uzunkaya Mağusa Patlıcan Temiz
49 Halil Bayraktar Bafra Salatalık Temiz
50 Halil Bayraktar Bafra Domates Temiz
51 Halil Bayraktar Bafra Maydanoz Temiz
52 Yavuz Çoşkun Bafra Maydanoz Temiz
53 Yavuz Çoşkun Bafra Çarli Biber Temiz
54 Yavuz Çoşkun Bafra Nane Temiz
55 Yavuz Çoşkun Bafra Kapya Biber Temiz
56 Yavuz Çoşkun Bafra Patlıcan Temiz
57 Hasan Sevindik Yedikonuk Patlıcan Temiz
58 Hasan Sevindik Yedikonuk Böğrülce Temiz
59 Hasan Sevindik Yedikonuk Mısır Temiz
60 Hasan Sevindik Yedikonuk Dolmalık Biber Temiz
61 Hasan Sevindik Yedikonuk Bamya Temiz
62 Nursel Ekici Yeşilırmak Patlıcan Temiz
63 Nursel Ekici Yeşilırmak Salatalık Temiz
64 Nursel Ekici Yeşilırmak Böğrülce Temiz
65 Yavuz Çoşkun Bafra Patlıcan Temiz
66 Yavuz Çoşkun Bafra Nane Temiz
67 Yavuz Çoşkun Bafra Çarli Biber Temiz
68 Yavuz Çoşkun Bafra Kapya Biber Temiz
69 Cahit Öztunar Akçay Verigo Üzüm Limit Üstü
70 Mustafa Altıntaş Güzelyurt Marul Temiz