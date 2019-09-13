Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 6 –12 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin,Tatlı ve Acı Kırmızı Pul Biber, Elma Çeşitleri, Havuç, Şeftali , Erik, Susam, Kornişon, Beyaz Lahana ve Taze Fasulye olmak üzere 52 numuneden 52'si temiz çıkmış, limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Yerli ürünlerden: Salatalık ,Maydanoz,Marul,Kabak, Patlıcan ve Patates olmak üzere 9 numuneden 9'u temiz çıkmış, limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.