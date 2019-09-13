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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

13 Eylül 2019 Cuma 12:34
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 6 –12 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin,Tatlı ve Acı Kırmızı Pul Biber, Elma Çeşitleri, Havuç, Şeftali , Erik, Susam, Kornişon, Beyaz Lahana  ve Taze Fasulye olmak üzere 52 numuneden 52'si  temiz çıkmış, limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.                                                       

                                                          

Yerli ürünlerden: Salatalık ,Maydanoz,Marul,Kabak, Patlıcan ve Patates olmak üzere 9 numuneden 9'u temiz çıkmış, limit üstü herhangi bir  ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.       

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

2

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

3

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

7

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

10

Bekir Cura

İthal

Şeftali

Temiz

11

Bekir Cura

İthal

Elma(Stk)

Temiz

12

Bekir Cura

İthal

Elma (Granny)

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

14

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

15

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

16

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

17

ORC Foods Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

18

ORC Foods Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

19

ORC Foods Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

20

ORC Foods Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

21

Selgün Tic.

İthal

Armut

Temiz

22

Selgün Tic.

İthal

Elma

Temiz

23

Gümrük Dairesi

İthal

Beyaz Lahana

Temiz

24

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

25

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

26

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

27

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

28

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

29

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

30

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

31

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

32

Halil Kasap Paz.

İthal

Şeftali

Temiz

33

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

34

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

35

SVS Tic. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

36

SVS Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

37

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

38

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

39

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

40

Rahmi Sarı

İthal

Şeftali

Temiz

41

Rahmi Sarı

İthal

Elma(Gala)

Temiz

42

Sarıoğulları Ltd.

İthal

Acı Kırmızı Pul Biber

Temiz

43

Sarıoğulları Ltd.

İthal

Tatlı Kırmızı Pul Biber

Temiz

44

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Erik

Temiz

45

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

46

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

47

Arsal Gıda

İthal

Beyaz Lahana

Temiz

48

Arsal Gıda

İthal

Kornişon

Temiz

49

Helvasan Ltd.

İthal

Susam

Temiz

50

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

51

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

52

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

53

Osman Yıldırım

Alayköy

Patates

Temiz

54

Emir Ahmet

Alayköy

Patates

Temiz

55

İdris Saraç

Mağusa

Salatalık

Temiz

56

İdris Saraç

Mağusa

Kabak

Temiz

57

Celal Doğan

Mağusa

Salatalık

Temiz

58

Müslüm Kartal

Mağusa

Kabak

Temiz

59

Müslüm Kartal

Mağusa

Patlıcan

Temiz

60

Celal Doğan

Mağusa

Marul

Temiz

61

Cengiz Mendeli

Mağusa

Maydanoz

Temiz
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Tarım Dairesi
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