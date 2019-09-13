Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 6 –12 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut(S.M) , Nektarin,Tatlı ve Acı Kırmızı Pul Biber, Elma Çeşitleri, Havuç, Şeftali , Erik, Susam, Kornişon, Beyaz Lahana ve Taze Fasulye olmak üzere 52 numuneden 52'si temiz çıkmış, limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
Yerli ürünlerden: Salatalık ,Maydanoz,Marul,Kabak, Patlıcan ve Patates olmak üzere 9 numuneden 9'u temiz çıkmış, limit üstü herhangi bir ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
2
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
3
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
7
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
8
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
9
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
10
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
11
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
12
|
Bekir Cura
|
İthal
|
Elma (Granny)
|
Temiz
|
13
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
14
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
15
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
16
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
17
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
18
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
19
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
20
|
ORC Foods Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
21
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Armut
|
Temiz
|
22
|
Selgün Tic.
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
23
|
Gümrük Dairesi
|
İthal
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|
24
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
25
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
26
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
27
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
28
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
29
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
30
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
31
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
32
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
33
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
34
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
35
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
36
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
37
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
38
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
39
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
40
|
Rahmi Sarı
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
41
|
Rahmi Sarı
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
42
|
Sarıoğulları Ltd.
|
İthal
|
Acı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
43
|
Sarıoğulları Ltd.
|
İthal
|
Tatlı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
44
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Erik
|
Temiz
|
45
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
46
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
47
|
Arsal Gıda
|
İthal
|
Beyaz Lahana
|
Temiz
|
48
|
Arsal Gıda
|
İthal
|
Kornişon
|
Temiz
|
49
|
Helvasan Ltd.
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
50
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
51
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
52
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
53
|
Osman Yıldırım
|
Alayköy
|
Patates
|
Temiz
|
54
|
Emir Ahmet
|
Alayköy
|
Patates
|
Temiz
|
55
|
İdris Saraç
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
56
|
İdris Saraç
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
57
|
Celal Doğan
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
58
|
Müslüm Kartal
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
59
|
Müslüm Kartal
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
60
|
Celal Doğan
|
Mağusa
|
Marul
|
Temiz
|
61
|
Cengiz Mendeli
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz