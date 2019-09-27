Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 20 – 26 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.
İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut Çeşitleri , Nektarin,Tatlı ve Acı Kırmızı Pul Biber, Elma Çeşitleri, Harup, Lolorosso, Şeftali, Üzüm Çeşitleri, Havuç, Soya Fasulyesi Küsbesi, Sığır Süt Yemleri ve Taze Fasulye olmak üzere 51 numuneden 49'u temiz çıkmış, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Yerli ürünlerden: Salatalık ,Kabak, Patlıcan,Domates,Biber Çeşitleri, Nar ve Zeytin olmak üzere 15 numuneden 14'ü temiz çıkmış, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.
Akdeniz Köyü’nde Kapya Biber üretimi yapan İbrahim Kırmızıgil'in biberinden alınan(2.) numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır. Ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Baharyolu Ltd.
|
İthal
|
Tatlı Pul Biber
|
Temiz
|
2
|
Baharyolu Ltd.
|
İthal
|
Acı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
3
|
Özdemir Özkurtuluş
|
İthal
|
Kara Üzüm
|
Temiz
|
4
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
5
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
6
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
7
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
8
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
9
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
10
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
11
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
12
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
13
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Menşeine İade
|
14
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
15
|
Emirzade Günsel
|
İthal
|
Elma
|
Temiz
|
16
|
Emirzade Günsel
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
17
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
18
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
19
|
Köşe Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
20
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Taze Fasulye
|
Temiz
|
21
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kırmızı Lolorosso
|
İmha
|
22
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Lolorosso
|
Temiz
|
23
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
24
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
25
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
26
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
27
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
29
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(Deveci)
|
Temiz
|
30
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
32
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut(S:M)
|
Temiz
|
33
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İhraç
|
Harup
|
Temiz
|
34
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
35
|
Pınarlı Hayvancılık
|
İthal
|
Sığır Süt Tam. Yemi
|
Temiz
|
36
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
37
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
38
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Havuç
|
Temiz
|
39
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
40
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
41
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
42
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Üzüm
|
Temiz
|
43
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
44
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma(Golden)
|
Temiz
|
45
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
46
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Sultani Üzüm
|
Temiz
|
47
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Şeftali
|
Temiz
|
48
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Nektarin
|
Temiz
|
49
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(G.S)
|
Temiz
|
50
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Stk)
|
Temiz
|
51
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma(Gala)
|
Temiz
|
52
|
Lisani Ki
|
Yeşilköy
|
Domates
|
Temiz
|
53
|
Ahmet Güngör
|
Yeşilköy
|
Biber
|
Temiz
|
54
|
Muhammed Çoşkun
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
55
|
Mehmet Sepetçi
|
Mağusa
|
Kabak
|
Temiz
|
56
|
Sinan İster
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
57
|
Ümit Coşkun
|
Mağusa
|
Patlıcan
|
Temiz
|
58
|
Tarsan Ltd.
|
Arapköy
|
Çarli Biber
|
Temiz
|
59
|
Tarsan Ltd.
|
Arapköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
60
|
Ahmet Kayım
|
Çatalköy
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
61
|
Ahmet Kayım
|
Çatalköy
|
Salatalık
|
Temiz
|
62
|
Adem Kuşhan
|
Taşpınar
|
Salatalık
|
Temiz
|
63
|
Gökhan Saraç
|
Aydınköy
|
Zeytin
|
Temiz
|
64
|
Gökhan Saraç
|
Aydınköy
|
Nar
|
Temiz
|
65
|
İzzet Kızıltoprak
|
Aydınköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
66
|
İbrahim Kırmızıgil
|
Akdeniz
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü