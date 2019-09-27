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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

27 Eylül 2019 Cuma 10:22
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 20 – 26 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edildi.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut Çeşitleri , Nektarin,Tatlı ve Acı Kırmızı Pul Biber, Elma Çeşitleri, Harup, Lolorosso, Şeftali, Üzüm Çeşitleri, Havuç, Soya Fasulyesi Küsbesi, Sığır Süt Yemleri  ve Taze Fasulye olmak üzere 51 numuneden  49'u  temiz çıkmış, 2 numunede limit üstü  ilaç kalıntısına   rastlandı.                                    

Yerli ürünlerden: Salatalık ,Kabak, Patlıcan,Domates,Biber Çeşitleri, Nar ve Zeytin olmak üzere 15 numuneden 14'ü temiz çıkmış,  1 numunede limit üstü  ilaç kalıntısına rastlandı.                           

Akdeniz Köyü’nde Kapya Biber üretimi yapan İbrahim Kırmızıgil'in biberinden alınan(2.) numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır. Ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Baharyolu Ltd.

İthal

Tatlı Pul Biber

Temiz

2

Baharyolu Ltd.

İthal

Acı Kırmızı Pul Biber

Temiz

3

Özdemir Özkurtuluş

İthal

Kara Üzüm

Temiz

4

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

5

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

6

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

7

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

8

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

9

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

10

Halil Kasap Paz.

İthal

Nektarin

Temiz

11

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

12

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

13

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Menşeine İade

14

TÜK

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

15

Emirzade Günsel

İthal

Elma

Temiz

16

Emirzade Günsel

İthal

Üzüm

Temiz

17

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

18

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

19

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

20

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Taze Fasulye

Temiz

21

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kırmızı Lolorosso

İmha

22

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Lolorosso

Temiz

23

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

24

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

25

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

26

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

27

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(Deveci)

Temiz

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut(S:M)

Temiz

33

Nuri Ersoy Ltd.

İhraç

Harup

Temiz

34

Holly Grains Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

35

Pınarlı Hayvancılık

İthal

Sığır Süt Tam. Yemi

Temiz

36

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

37

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

38

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

39

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

41

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

42

SVS Tic. Ltd.

İthal

Üzüm

Temiz

43

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

44

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma(Golden)

Temiz

45

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

46

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

47

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Şeftali

Temiz

48

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

49

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(G.S)

Temiz

50

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Stk)

Temiz

51

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma(Gala)

Temiz

52

Lisani Ki

Yeşilköy

Domates

Temiz

53

Ahmet Güngör

Yeşilköy

Biber

Temiz

54

Muhammed Çoşkun

Mağusa

Patlıcan

Temiz

55

Mehmet Sepetçi

Mağusa

Kabak

Temiz

56

Sinan İster

Mağusa

Patlıcan

Temiz

57

Ümit Coşkun

Mağusa

Patlıcan

Temiz

58

Tarsan Ltd.

Arapköy

Çarli Biber

Temiz

59

Tarsan Ltd.

Arapköy

Patlıcan

Temiz

60

Ahmet Kayım

Çatalköy

Dolmalık  Biber

Temiz

61

Ahmet Kayım

Çatalköy

Salatalık

Temiz

62

Adem Kuşhan

Taşpınar

Salatalık

Temiz

63

Gökhan Saraç

Aydınköy

Zeytin

Temiz

64

Gökhan Saraç

Aydınköy

Nar

Temiz

65

İzzet Kızıltoprak

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

66

İbrahim Kırmızıgil

Akdeniz

Kapya Biber

Limit Üstü
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Son Güncelleme: 27.09.2019 10:27
Anahtar Kelimeler:
Tarım Dairesi
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