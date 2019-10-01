Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 20 – 26 Eylül 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates, Armut Çeşitleri , Nektarin,Tatlı ve Acı Kırmızı Pul Biber, Elma Çeşitleri, Harup, Lolorosso, Şeftali, Üzüm Çeşitleri, Havuç, Soya Fasulyesi Küsbesi, Sığır Süt Yemleri ve Taze Fasulye olmak üzere 51 numuneden 49'u temiz çıkmış, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden: Salatalık ,Kabak, Patlıcan,Domates,Biber Çeşitleri, Nar ve Zeytin olmak üzere 15 numuneden 14'ü temiz çıkmış, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Akdeniz Köyü’nde Kapya Biber üretimi yapan İbrahim Kırmızıgil'in biberinden alınan(2.) numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır. Ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.