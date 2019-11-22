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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı...

22 Kasım 2019 Cuma 16:35
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı...

Tarım Dairesi, 14 – 21 Kasım tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıdaların denetimiyle ilgili sonuçları açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde 34 ithal üründen 30’ü, 14 yerli üründen 10’u temiz çıktı.

İthal ürünlerden, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Pınarlı Tarım ve Hay. Ltd ait Cp Koyun Süt Yemi, Mefaş Ltd’ye ait özel kırmızı pul biber, Yücener Cypro Ltd ait sanayilik patates ve Nuri Ersoy Ltd’e ait golden elma, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli ürünlerden limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Mormenekşe köyü sakinlerinden Hürü Özer’e ait kabak, Tatlısu köyü sakinlerinden Adem Çil’e ait domates ve yeşil çarli biberin bir sonraki laboratuvar analizine kadar hasatları durduruldu. Aydınköy sakinlerinden Radiye Maniga’ya ait narda üçüncü numune alımında da limit üstü bitki koruma ürünü çıkmasıyla ürünün imhasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gıda Analiz
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