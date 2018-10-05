Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 28 Eylül- 4 Ekim 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Çilek, Üzüm Çeşitleri, Iceberg Marul, İç yer fıstığı, Ayva, Fasulye Çeşitleri, Armut Çeşitleri , Ayçiçek Küsbesi, Lolorosso, Patates, Nektarin, Havuç, Cennet Meyvesi ve Kuru Kayısı olmak üzere 48 numuneden 46’sı temiz olup, sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Onbaşı İşl. Ltd ait Lolorossodan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden Böğrülce, Salatalık, Kapya Biber, Patlıcan, Golyandro, Turp, Kabak, Domates ve Nar olmak üzere 36 numuneden 35’i temiz olup, sadece 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Güzelyurt’ta Ümit Zeki’ye ait Nardan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki labaratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Mepaş Ltd ve H. M.Karaca Trd. Ltd İthal İç Yer Fıstığı Temiz

2 Mepaş Ltd ve H. M.Karaca Trd. Ltd İthal Kuru Kayısı Temiz

3 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

4 Svs Tic. Ltd. İthal Iceberg Marul Temiz

5 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

6 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

7 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

8 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Fasulye Temiz

10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Barbunya Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

14 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

15 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

16 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Havuç Temiz

17 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

18 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

21 Nuri Ersoy Ltd İthal Çeri Domates Temiz

22 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

23 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

24 Svs Tic. Ltd. İthal Elma Kırmızı Temiz

25 Svs Tic. Ltd. İthal Mevlana Üzüm Temiz

26 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

27 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

28 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

29 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz

30 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz

31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso İmha

33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso İmha

34 Patates Üreticileri İthal Patates Temiz

35 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

36 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

37 Svs Tic. Ltd. İthal Elma (Amasya) Temiz

38 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

39 Nuri Ersoy İthal Armut(S.M) Temiz

40 Nuri Ersoy İthal Nektarin Temiz

41 ORC Foods İthal Armut(Deveci) Temiz

42 ORC Foods İthal Elma(Stk) Temiz

43 ORC Foods İthal Üzüm Temiz

44 Halil Kasap Paz. İthal Ayva Temiz

45 Halil Kasap Paz. İthal Armut(Deveci) Temiz

46 Deftera Gıda Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

47 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

48 A&G Sanayi İthal Siyah Üzüm Temiz

49 Engin Ekici Yeşilırmak Nar Temiz

50 Doğan Baykur Bostancı Nar Temiz

51 Mehmet Bozer Bostancı Nar Temiz

52 Ayşe Değirmenci Bostancı Nar Temiz

53 Ali Seyhun Bostancı Nar Temiz

54 Selim Sergey Bostancı Nar Temiz

55 İbrahim İtimat Güzelyurt Nar Temiz

56 Turan Korucan Güzelyurt Nar Temiz

57 Abdullah Aktoprak Taşpınar Nar Temiz

58 Salahi Hoca Türkmenköy Böğrülce Temiz

59 Bayram Güccük Düzce Turp Temiz

60 Bayram Güccük Düzce Golyandro Temiz

61 Salahi Hoca Türkmenköy Domates Temiz

62 Ahmet Kayım Çatalköy Patlıcan Temiz

63 Ahmet Kayım Çatalköy Kabak Temiz

64 Ahmet Kayım Çatalköy Kapya Biber Temiz

65 Starling Alasacak Kabak Temiz

66 Mustafa Eker Alasacak Salatalık Temiz

67 Kamuran Ender Bostancı Nar Temiz

68 Erkap Ltd. Bostancı Nar Temiz

69 Engin Hürsen Ltd. Bostancı Nar Temiz

70 Erkap Ltd. Yayla(1) Nar Temiz

71 Erkap Ltd. Yayla(2) Nar Temiz

72 Emirzade Günsel Bostancı Nar Temiz

73 Hüseyin Öztürk Güzelyurt Nar Temiz

74 İbrahim Mumin Güzelyurt Nar Temiz

75 Ramadan Binatlı Güzelyurt Nar Temiz

76 Hakan Buda Aydınköy Nar Temiz

77 Fehmi Eminoğlu Aydınköy Nar Temiz

78 Gökhan Saraç Aydınköy(2) Nar Temiz

79 Gökhan Saraç Aydınköy(1) Nar Temiz

80 Redif Kaymakamtorunları Serhatköy Nar Temiz

81 Fehim Ayhun Zümrütköy Nar Temiz

82 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Limit Üstü

83 Cemal Kılıç Güzelyurt Nar Temiz

84 Mehmet Sakallı Haspolat Nar Temiz