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Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi, bir ithal, bir de yerli üründe limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığını, Gazimağusa’da ise Dörtyol Kalkınma Koop. Ltd’e ait ithal karma yemlerde aflatoksin oranının limit üstü çıktığını açıkladı.

21 Aralık 2018 Cuma 17:22
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 14-20 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak devlet laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek elde edildiği belirtildi.

İthal ürünlerden çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri, biber çeşitleri, cennet meyvesi, arpa, mısır, kepek, ayva, lolorosso, patates ve karma yem olmak üzere 31 numuneden 30'u temiz çıkarken, bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

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Gazimağusa’da  sınır noktasında Dörtyol Kalkınma Koop. Ltd’e ait ithal  karma yemlerden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde aflatoksin oranının  limit üstü çıkmasından dolayı yemler, firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecek.

Yerli ürünlerden patlıcan, maydanoz, domates, salatalık, sarma çeşitleri, çiçek lahanası ,kabak, enginar, brokoli, maydanoz ,havuç, pırasa ve fasulye  olmak üzere 22 numuneden 21'i temiz olup, bir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tatlısu’da fasulye üretimi yapan Nuri İster’den alınan ikinci numunede yapılan laboratuvar  analizi sonucunda, üründe limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına izin verildi.

Gelincik’te domates üretimi yapan Ahmet Nurçin'in ürününden alınan numunede, bitkide tavsiye dışı ilaç kullanımından dolayı ürün imha edildi.

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Tarım DairesiGıdaAnalizHaberGündemKıbrıs
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