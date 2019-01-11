Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi,Salatalık, Arpa ,Kepek ,Üzüm,Karma Yem, Sığır Süt Yemi ve Besi Geliştirme Yemi olmak üzere 27 numunenin 25’i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. Cey-Par Ltd’e ait Elma (Golden) ve Elma (Stk)den alınan numunelerde, devlet laboratuvarında yapılan analiz neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iadesi veya imhası gerçekleştirilecektir.
Yerli ürünlerden Domates, Biber Çeşitleri, Mandora Mandarin,Pırasa, Ispanak, Kabak,Maydanoz,Marul, Havuç,Salatalık,Enginar ve Kereviz olmak üzere 26 numune 25’i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. Mağusa’da Kapya Biber üretimi yapan Cumali Ağar’ın ürününden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analiz sonucuna kadar durdurulmuştur. Yıldırım köyünde Domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu’nun ürününden alınan 2. numunede ilaç kalıntısının limit altına düşmesinden dolayı, ürünün hasadına izin verilmiştir
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz
6 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz
8 Onbaşı İşl. Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
13 TÜK İthal Arpa Temiz
14 TÜK İthal Kepek Temiz
15 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Karma Yem 19 Temiz
16 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Karma Yem 14 Temiz
17 Dilekler Tic. İthal Elma Amasya Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm(RG) Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal ElmaGala Temiz
23 TÜK İthal Sığır Süt Yemi Temiz
24 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme Temiz
26 Cey-Par Ltd. İthal Elma(Stk) Limit Üstü
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz
28 Mehmet Ali Keskin Tatlısu Salatalık Temiz
29 Mehmet Ali Keskin Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz
30 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz
31 Şebnem Gürsoy Tatlısu Dolmalık Biber Temiz
32 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
33 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
34 Mehmet Gazi Sınırüstü Enginar Temiz
35 Cem Pişmiş Mormenekşe Enginar Temiz
36 Salih Doğmaz Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz
37 Abdullah Mullaaziz Doğancı Mandora Mandarin Temiz
38 Ali Emmi Zümrütköy Pırasa Temiz
39 Ali Emmi Zümrütköy Ispanak Temiz
40 Duran Kılbıyık Şahinler Ispanak Temiz
41 Emir Ahmet Aydınköy Havuç Temiz
42 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz
43 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz
44 Mehmet Saim Kesen Mağusa Maydanoz Temiz
45 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Limit Üstü
46 Hamiyet Doğan Mağusa Kabak Temiz
47 Yüksel Toker Mağusa Domates Temiz
48 Fatma Kocakaya Mağusa Domates Temiz
49 Fatmagül Aykut Çırık Mağusa Marul Temiz
50 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz
51 Osman Özmındık Akdoğan Enginar Temiz
52 Cabbar Çelik Akdoğan Kereviz Temiz
53 Hüseyin Alper Kocabaşoğlu Yıldırım Domates Temiz