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Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 24-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 15:35
Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Şeftali, Siyah Üzüm ,Erik Çeşitleri, Iceberg Marul, Nektarin,Taze Fasulye, Arpa ,Armut (S.M) ve Karpuz olmak üzere 56 numuneden 52’si temiz olup, sadece 4 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tiç Ltd ait Taze Fasulye ve Siyah Üzüm Firmanın isteği üzerine imha edilecektir. Hürsen Tarım Ür. Ltd ait Siyah Üzüm firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden Üzüm Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Domates,Nane Dereotu ve Patlıcan olmak üzere 21 numuneden 16’sı temiz olup sadece 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Yeşilyurt’ta Tüner Dörtlemez’e ait Üzüm üretiminden alınan 3. ürün numunesinde de ilacın limit altına düşmemesinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Yeşilyurt’ta Sema Atasayan’a ait Verigo Üzümden (2. Alım) ,Yeşilköyde Cemil Güngör’e ait Biberden ve Geçitköy de İsmail Hakkı Çakmak’a ait Domatesden alına numunelerde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Serhatköy’de Özkan Göçer’e ait Verigo Üzüm yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilacın Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nun 16 Ağustos 2013 yılında almış olduğu kararla bağda kullanımı yasaklandığı için ürünün imhasına karar verilmiştir.

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Tarım DairesiGıda AnalizIthal ürünYerli ürünDenetimGündemKıbrıs
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