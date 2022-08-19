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Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı

İthal çeri domateste limit üstü, yerli sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi

19 Ağustos 2022 Cuma 17:40
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Tarım Dairesi haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı


Tarım Dairesi, 12-18 Ağustos tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği'nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri'ne göre değerlendirildi.

Değerlendirmeler sonucunda, ithal ürünlerde 46 numunede 45 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir ürüne rastlanıldı. SVS Tic. Ltd.'e ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 17 numunede 16 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı. Yeşilyurt köyü sakini Adem Çiftçi’ye ait sultani üzümde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verildi.

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