Tarım Dairesi: İthal edilen zeytinyağı ürününün analiz sonuçları müspet

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytin rekoltesinde yaşanan düşüş, özellikle Karpaz bölgesinde görülen verim azlığını dikkate alarak, 25 ton dökme zeytinyağı ithaline onay verdi. Karpaz bölgesindeki üreticilerden gelen talep doğrultusunda, Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatif Ltd’e verilen ithal izninin ardından, dökme zeytinyağları önceki gün adaya ulaştı. Yaklaşık 1 ay içinde raflarda yeri alması planlanan ürünler, satış öncesinde burada ambalajlanacak, her ürünün üzerinde ‘ithal’ olduğuna yönelik tüketiciler bilgilendirilecek. ‘İthal’ zeytinyağının litresi şu anda 40 TL ila 50 TL satışa sunulan ‘yerli’ zeytinyağı fiyatları ile hemen hemen eşdeğer olacak. Tarım Dairesi yaptığı açıklamada ithal edilen zeytinyağlarının menşei, Türkiye olduğu ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nda onaylı olduğu belirtildi.

Tarım Dairesi, ithal edilen zeytinyağı ürününün menşeinin, Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ve TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nda onaylı, akredite olan Hatay Gıda Laboratuvar Müdürlüğü’nde istenilen tüm analizlerin, daire kontrolünde yaptırılarak, sonuçların müspet çıkmasıyla izin verildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi, Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayiciler Derneği’nin (ZEYSAN) basında yer alan iddialarına atfen yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 2018 yılı zeytin ürünü rekoltesinde, % 50 ve altında bir üretim gerçekleşmesi nedeniyle üründen elde edilen zeytinyağı üretiminde de aynı oranda bir düşüş baş gösterdiğine dikkat çekildi.

Rekoltedeki düşüşün, ülke coğrafyasında eşit dağılım göstermediği işaret edilen açıklamada, Girne ve Güzelyurt ilçelerinde üretim normale yakın seyrederken, Mesarya, İskele ve Karpaz bölgelerinde çok az bir üretim olduğunun dairenin çalışmaları sonucunda tespit edildiğine işaret edildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu amaçla Bakanlar Kurulu, 11 Aralık 2018 tarihinde “Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Ltd. Şirketi”ne 25 tona kadar Bakanlığımızın koyacağı kayıt ve şartlara uygun olarak, “natürel sızma zeytinyağı ve natürel birinci zeytinyağı” ithal izni vermiştir. Bakanlar Kurulu kararlarında, bu kayıt ve şartlar belirlenmiştir.

Bu sebeple ön izin verme makamı olarak Dairemiz, zeytinyağı ithalinde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş olan kriterleri dikkate alarak, ithal yetkisi verilen kooperatiften ürünün ithalinde istenilen tüm belgeler sağlandığından dolayı, 19 Aralık 2018 tarihinde sınır kontrol noktalarımızdan ülkemize girişine izin vermiştir.”

YENİDÜZEN-TAK