Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...

Tarım Dairesi'nden domates ithalatı açıklaması

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:31
Tarım Dairesi'nden domates ithalatı açıklaması

Tarım Dairesi, domatese yönelik talepte artış yaşanması üzerine hafta sonu oluşabilecek fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla üreticilerin onayı alınarak, ülkede sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla izin verildiğini açıkladı.

Tarım Dairesi tarafından domates ithalatı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, ülkede öğrenci sayısındaki artıştan dolayı, domatese yönelik talepte artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, piyasada domates arz-talep dengesini sağlamak amacıyla üreticiler ve sebze toptancıları ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonucu, hafta sonu oluşabilecek fahiş fiyatların önüne geçmek amacıyla üreticilerin onayı alınarak, ülkede sadece 3 günlük ihtiyaç olan 115 ton domatesin kontrollü şekilde ithaline ortak mutabakatla izin verildiği kaydedildi.

115 tonluk iznin Toptancılar Birliği’ne üye 67 toptancı için eşit şekilde verildiği belirtilen açıklamada, “Bu izin, Toptancılar Birliği kararıyla tüm toptancılara eş zamanlı olarak bildirilerek, tüketicilerin fahiş fiyata domates tüketmesi önlenirken, yerli üreticinin de korunması hedeflenmiştir. Basında domateste yaşanan sıkıntı ile ilgili yer alan haberler, Toptancılar Birliği’nin iç mekanizmasından kaynaklanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiDomates IthalatıDomatesHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sağlıksız 2019-09-28 14:46:29

Ya sağlıksız ise

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İskele’de zabıta okul kantinlerini denetledi
İskele’de zabıta okul kantinlerini denetledi
Özersay: “Kıbrıslı rumlar ciddi olduğumuzu anladı”
Özersay: “Kıbrıslı rumlar ciddi olduğumuzu anladı”
Erhürman’dan, Kılıç için taziye mesajı
Erhürman’dan, Kılıç için taziye mesajı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim