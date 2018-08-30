Tarım Dairesi'nden Önemli Açıklama!

Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetlemeler çerçevesinde, 27 ayrı zeytinyağı firmasından zeytinyağı numunesi alındığını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, alınan numunelerin, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda analizleri yapıldı.

Analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, “29.8.18 itibarıyla market raflarında yağı tağşişli çıkan ilgili firmaların ürünleri marketlerden toplatılıp, üretim yerleri de kontrol altına alındı. Halkımıza, aşağıda adı geçen firmaların tağşişli zeytinyağı ürünlerini tüketmemeleri önemle duyurulur. Polis tarafından gerekli kovuşturma başlatılacaktır”denildi.

Temiz ve Tağşişli Ürünlerin Listesi:

ZEYTİN YAĞI ANALİZ SONUÇLARI

MARKA SONUÇ

1. Çınar TEMİZ

2. Arsal Naturel TEMİZ

3. Tüccaroğlu TEMİZ

4. Tirfon TEMİZ

5. Kırımlı TEMİZ

6. Karpaz Halis TAĞŞİŞLİ

7. Hirsofu TAĞŞİŞLİ

8. Yeniceköy TEMİZ

9. Ciklos Antik TEMİZ

10. Aydın TEMİZ

11. Kantara TEMİZ

12. Melisa TEMİZ

13. Bafra Halis TEMİZ

14. Bella TEMİZ

15. Kaş TEMİZ

16. Templos TEMİZ

17. Akdeniz Olive TEMİZ

18. Yeşil Lefke TEMİZ

19. Ağırdağ TAĞŞİŞLİ

20. Köylüm TEMİZ

21. Ilgaz TEMİZ

22. Alasia TEMİZ

23. Özde TEMİZ

24. Eski Köylüm TEMİZ

25. RanchLine TAĞŞİŞLİ

26. Alemdağ Naturel TAĞŞİŞLİ

27. Zeytin Ağacı TAĞŞİŞLİ