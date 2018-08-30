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Tarım Dairesi'nden Önemli Açıklama!

Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetimler sonucunda 6 firmanın zeytinyağlarında tağşiş tespit etti

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:09
Tarım Dairesi'nden Önemli Açıklama!

Tarım Dairesi ülke genelinde yapmış olduğu denetlemeler çerçevesinde, 27 ayrı zeytinyağı firmasından zeytinyağı numunesi alındığını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, alınan numunelerin, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı’nda analizleri yapıldı.

Analizler sonucunda, 6 firmadan alınan numunelerdeki zeytinyağlarında, tağşiş yapıldığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, “29.8.18 itibarıyla market raflarında yağı tağşişli çıkan ilgili firmaların ürünleri marketlerden toplatılıp, üretim yerleri de kontrol altına alındı. Halkımıza, aşağıda adı geçen firmaların tağşişli zeytinyağı ürünlerini tüketmemeleri önemle duyurulur. Polis tarafından gerekli kovuşturma başlatılacaktır”denildi.

Temiz ve Tağşişli Ürünlerin Listesi:
ZEYTİN YAĞI ANALİZ SONUÇLARI

MARKA SONUÇ
1. Çınar TEMİZ
2. Arsal Naturel TEMİZ
3. Tüccaroğlu TEMİZ
4. Tirfon TEMİZ
5. Kırımlı TEMİZ
6. Karpaz Halis TAĞŞİŞLİ
7. Hirsofu TAĞŞİŞLİ
8. Yeniceköy TEMİZ
9. Ciklos Antik TEMİZ
10. Aydın TEMİZ
11. Kantara TEMİZ
12. Melisa TEMİZ
13. Bafra Halis TEMİZ
14. Bella TEMİZ
15. Kaş TEMİZ
16. Templos TEMİZ
17. Akdeniz Olive TEMİZ
18. Yeşil Lefke TEMİZ
19. Ağırdağ TAĞŞİŞLİ
20. Köylüm TEMİZ
21. Ilgaz TEMİZ
22. Alasia TEMİZ
23. Özde TEMİZ
24. Eski Köylüm TEMİZ
25. RanchLine TAĞŞİŞLİ
26. Alemdağ Naturel TAĞŞİŞLİ
27. Zeytin Ağacı TAĞŞİŞLİ

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiZeytinyağıTağşişDenetimFirmalarSağlıkGündemKıbrıs
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Doğru Söz 2018-08-30 13:11:50

KKTC her bakımdan kepaze edilmiştir. Ganimetcilik, devlet malı deniz yemeyen keriz aşısı, Türkiye bizi kemiriyor biz zaten olmıyacağız bari biz de onu kemirelim felsefesi, ipini sapını kaçıran yalançıar, hırsızlar, mafyalar cennetine dönüşmesi, Rum malını gaspetmek için bürünülen sahte milliyetçilik elbiseler vs ortaya yalançı, sahtekar, yolsuz, soysuz ve günâhkar bir sürü yarattı. Yok olması evladır!

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