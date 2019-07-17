Tarım Dairesi, tarla günü ve gece eğitimi Serdarlı'da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Serdarlı ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 22 Temmuz Pazartesi saat 16.00’da Altan Çoban ve Musa Çoban’ın babutsa arazisinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından Babutsa Hastalık ve Zararlıları ve Mücadele Yöntemleri konulu uygulamalı eğitim verilecek.

Aynı gün saat 19:00’da Serdarlı belediyesi Hüseyin Yaşar Yakış Salonu’nda üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.

(ÖK)