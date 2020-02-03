Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları Serdarlı'da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Serdarlı ile sürdürecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu çerçevede, 5 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’de Ahmet Serdar’ın tarlasında üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği (budanması, bakımı, gübrelenmesi)ile hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18.00’de Gençler Birliği Spor Kulübü’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek.

Eğitimlerin, bölgedeki tüm üreticilere açık olacağı belirtildi.