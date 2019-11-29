Tarım Dairesinden narenciye üreticilerine uyarı!

Tarım Dairesi, narenciyede iyi kalite ve verim elde edilebilmesi ve ihracatında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için, zararlılarla mücadele ve sulama konularında bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Tarım Dairesinden yapılan açıklamada, turunçgil ağaçlarında tek başına veya birlikte zarar yapan pek çok hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunduğu; zararlı türler içerisinde en önemlilerinin Turunçgil unlubiti, Turunçgil kırmızı kabuklu biti, Akdeniz meyve sineği ve Turunçgil kırmızı örümceği olduğu, kaliteli ürün elde etmek için bu zararlılarla mücadelenin büyük önem arz ettiği kaydedildi.

TAVSİYE EDİLEN BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ KULLANILMALI

Açıklamada, “Kimyasal mücadele zorunlu ise, çevre dostu ve turunçgillere tavsiye edilen bitki koruma ürünleri uygun bir ilaçlama aleti ile önerilen dozda ve en uygun zamanda uygulanmalıdır. Ayrıca pestisitler tek başlarına kullanılmak üzere geliştirilir ve üretilirler. İki veya daha fazla ilacın bir tank içinde karıştırılması özel koşullara bağlı olup, bilgi ve dikkat gerektirir. Özenli davranılmadığı hallerde arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Kullanılacak ilaçlarla ilgili daha detaylı bilgi (doz, hasat aralığı süresi gibi) Tarım Dairesi Müdürlüklerinden ve/veya Tarım Dairesi’nin internet sitesinden edinilebilir” denildi.

İLAÇLARDAKİ DOZ MİKTARLARINA DİKKAT EDİLMELİ

Mandora ürünü hasat döneminin başlamasına takribi 60 günlük bir süre kaldığı kaydedilen açıklamada, herhangi bir kalıntı problemi ile karşılaşılmaması için hasat dönemine kadar yapılacak ilaçlamalarda kullanılacak ilaçların hasat aralığı ve önerilen doz miktarına azami derecede dikkat gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

“İhracat yapacak olan üreticilerin, üretim ve depolama aşamasında kullandıkları bitki koruma ürünlerinin aktif madde adı, uygulama tarihi ve uygulama dozuna ilişkin bilgilerini Üretici Kayıt Defterine yazmaları gerekmektedir” denildi.

SULAMAYA DEVAM EDİLMELİ

Yeterli yağışların olmadığı şu günlerde sulamanın devam ettirilmesinin de büyük önem arz ettiği kaydedilen açıklamada, “Yetersiz sulama, verim ve kalitede düşüş sağlayacağı gibi özellikle kısıtlı bir hasat süresi olan Mandora mandalinde hasatı geciktirebileceğinden hasatın tamamlanabilmesinde ciddi sıkıntılara yol açabilecektir. Yeterli yağışlar başlayana kadar sulamaya devam edilmesi tavsiye edilir” denildi.