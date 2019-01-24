Tarım Dairesi’nden Patates Üreticilerine Uyarı

Tarım Dairesi, patates üreticilerine hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede, tavsiye edilen ilaçlar dışında ilaç kullanılmaması uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Dairemiz, patates bitkisinde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı mücadele uygulanacak ilaçlama yöntem ve isimlerini belirlemiştir.

Bu bağlamda patates bitkisinde tavsiye edilen ilaçlar dışında farklı ilaçların kullanılmaması önemle arz olunur.

Hazırlanan mücadele programındaki amaç; üreticilerin tarımsal ürünlerde hangi zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari ürünler yetiştirebileceklerdir.”

Açıklamada, istenilen bilgilerin Kaza Tarım Daireleri ve Bakanlığın web sitesinden (https://tarim.gov.ct.tr/en-us/BİLGİLENDİRME/BİTKİSEL-ÜRETİM/BİTKİ-KORUMA ) elde edilebileceği duyuruldu.