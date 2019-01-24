Tarım Dairesi’nden Patates Üreticilerine Uyarı

Tarım Dairesi, patates üreticilerine hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede, tavsiye edilen ilaçlar dışında ilaç kullanılmaması uyarısında bulundu.
Daireden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bu bağlamda patates bitkisinde tavsiye edilen ilaçlar dışında farklı ilaçların kullanılmaması önemle arz olunur.
Hazırlanan mücadele programındaki amaç; üreticilerin tarımsal ürünlerde hangi zararlı organizma için hangi ilacın; ne zaman, hangi dozda kullanılacağını, son ilaçlama ile hasat arasındaki süreyi öğrenerek, ilaç kalıntısından ari ürünler yetiştirebileceklerdir.”
Açıklamada, istenilen bilgilerin Kaza Tarım Daireleri ve Bakanlığın web sitesinden (https://tarim.gov.ct.tr/en-us/BİLGİLENDİRME/BİTKİSEL-ÜRETİM/BİTKİ-KORUMA ) elde edilebileceği duyuruldu.