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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

26 Nisan 2019 Cuma 13:40
Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
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 Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde, bazı yerli ürünlerden kapya biber, kabak, domates ve asma yaprağında limit üstü kalıntı saptandı, numune alınan ithal ürünlerin tümü temiz bulundu.

Kapya biber ve kabağın hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulurken, domates ve asma yaprakları imha edildi.

Tarım Dairesi, 19- 25 Nisan tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

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İthal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı’nda Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

Buna göre, ithal edilen çeri domates, elma ve armut çeşitleri, erik, sığır-koyun besi, büyütme yemleri ve süt yemleri, çilek, domates, kayısı, şeftali, nektarin, lolorosso, üzüm, kuru soğan ve mısır (yemlik) olmak üzere 44 üründen numune alındı.  Numunelerin 44'ü temiz çıktı, hiçbirinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadı.

Yerli ürünlerden domates, enginar, kapya biber, salatalık, greyfurt, patates, limon, kabak, patlıcan, cehennem topuzu ve asma yaprağı olmak üzere 34 üründen numune alındı. Bu numunelerin 30'u temiz çıktı, 4 numunede limit üstü ilaç  kalıntısı bulundu.

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz ve kabak üretimi yapan Muhammed Çoşkun'un ürünlerinden alınan numunede, pestisit oranı limit üstü çıktı. Bu ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Aydınköy’de asma yaprağı üretimi yapan İzzet Kızıltoprak-Nilgün Erdoğan ve Bostancı köyünde domates üretimi yapan Kemal Günsel'in ürününde limit üstü ilaç kalıntısı çıktı. Ürünler imha edildi.

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