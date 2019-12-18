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Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon konulu seminerler verilecek

18 Aralık 2019 Çarşamba 09:33
Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon konulu seminerler verilecek

Tarım İlaçlarının Doğru Kullanımı, Gıda Güvenliği ve Tarımsal İlaçlarda Kalibrasyon” konulu seminerler verilecek.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, ilk seminer bu akşam Maraş Gazimağusa Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde; ikincisi ise yarın, Güzelyurt’ta Bel-Sen Sendika Lokali’nde yer alacak. Seminerler saat 18:30’da başlayacak.

Seminerlerde Dr. Öncül Kaangün Caner ve Yüksek Ziraat Mühendisi Hakan Örnek konuşma yapacak ve sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Seminerler Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, TC Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle organize edildi.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Tarım İlaçları
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