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“Tarım Teknolojileri Merkezi” için protokol imzalandı

18 Aralık 2019 Çarşamba 17:11
“Tarım Teknolojileri Merkezi” için protokol imzalandı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile İstanbul Teknik Üniversitesi – KKTC Eğitim – Araştırma Yerleşkeleri arasında protokol imzalandı.

İmzalanan protokol ile Tarım Teknolojileri Merkezi kurulacak.

Protokole Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ile İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim – Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

İmza töreninde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi KKTC Eğitim – Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, işbirliği anlaşması ile hem KKTC hem de TC’nin kısa sürede büyük kazanımlar elde edeceğini ifade ederek, tarımın dünya üzerinde insanın varoluşundan kıyamete kadar devamlılığı olan bir unsur olduğuna dikkat çekti.

İklim değişikliği etkisi ile gıda güvenliğine olan ihtiyacın daha da arttığını ifade eden Kahya, KKTC toprağını katma değere dönüştürmek üzere bir adım atıldığını söyledi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de, tarımın dünya ve ekonomi ile birlikte değişmekte olduğunu vurgulayarak, sürdürülebilir ve organik tarım modellerinin gün geçtikçe önem kazandığını belirtti.

Kelle, insan sağlığını birebir etkileyen tarım sektörünün, gıda güvenliği açısından da gerekli olduğunu vurgulayarak, bu amaçla 2014 yılından bu yana ülkedeki çalışmaların yapılmakta olduğunu dile getirdi.

Kelle, “Bu ARGE Merkezi ülkede bir ilk olacak. Hedef ülke tarımına yön vermek, sürdürülebilirliğini sağlamak, bilgileri paylaşıp yazılıma dökmek, laboratuvarlarla toprak analizleri yapabilmek, iklim değişikliğine karşı önlem alabilmek açısından bu protokol ülke için önemli” dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

BRT

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