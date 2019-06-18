Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...
Stranger Things şimdi de oyun olarak karşımıza çıkıyor
Stranger Things oyun olarak karşımıza...
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme: Ölüm maçı geliyor
PUBG Mobile için yepyeni güncelleme
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Ankara temaslarını tamamladı

Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü dolayısıyla Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Ankara’da bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, diğer ülkelerin tarım bakanları ile birlikte üst düzey yuvarlak masa toplantısına katıldı. 

18 Haziran 2019 Salı 12:05
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz Ankara temaslarını tamamladı

Bakan Oğuz, ülkemizle ilgili tarım, kuraklık, çölleşme ve su konularında bilgi vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Somali Başbakan Yardımcısı Mehd Muhammed Culet ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli ile görüşmesini  BRT’ye değerlendiren Oğuz, iki ülke arasındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Bakan Oğuz, ilerleyen günlerde ilerleyen süreçte iki ülke arasındaki işbirliğini devam ettireceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak ülkemizdeki sorunların çözümü konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile yakın işbirliği içerisinde olacağız. Bazı konularda teknik altyapıya ihtiyacımız var. Bunu da ekonomik işbirliği protokolü imzalandıktan sonra hükümetimiz tarafından altyapı yatırımlarına teknik yatırımlara ağrılık vereceğiz. Geçmişte kalan birçok yatırımı da bu sayede güncelleyeceğiz”

“HER ALANDA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYİ ARZULUYORUZ”

Bakan Oğuz, Somali ile her alanda ilişklileri geliştirmeyi arzu ettiklerini, erozyon çölleşme ile mücadele konularında işbirliğine hazır olduklarını birlikte hareket edebileceklerini, ülkede eğitim gören Somalili öğrencilerin sayısının artmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Somali Başbakan Yardımcısı Culet’te, her alanda işbirliğine hazır olduklarını çölleşme ve erozyonun önlenmesi konularında çabaların birleştirilip bu mücadeleye gerekli katkının konulabileceğini belirterek, Somalili öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenim görmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi

“EN ACI OLAN TOPRAKLARIN DENİZE GİTMESİ”

Bakan Dursun Oğuz,yapmış olduğu temasları BRT’ye değerlendirdi.

Katıldıkları bu konferansta kendileri açısından çölleşme erozyon ve iklim değişikliği bakımından birçok görüşün paylaşıldığı ve değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ülkede son yıllarda kuraklığa bağlı olarak erozyonla toprak kaymalarının meydana geldiğine dikkati çeken Bakan Oğuz, beklenmeyen sel felaketlerinin verimli tarım alanlarının bazı bölgelerde toprakların bir yerden bir yere taşındığını gördüklerini en acı olanın da bu toprakların denize gitmesi olduğunu belirterek, bu durumlarla ilgili olarak devlet bakanlık ve hükümet olarak tedbirler almak durumunda olduklarını ifade etti.

“Bu yatırımlara ağrılık vereceğiz. Geçmişte kalan birçok yatırımı da bu sayede güncelleyeceğiz. ”

Somali Başbakan Yardımcısı Mehd Muhammed Culet ile ikili görüşme yapma fırsatı bulduklarını söyleyen Bakan Oğuz, 14 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılmasının güzel olduğuna vurgu yaparak, ülke ile ilgili siyasi durumun ne olduğunu bir nebze olsun gündeme getirdiklerini, tanıtılması anlamında çok büyük fayda sağladıklarını söyledi.

“GÖRÜŞMELERİMİZ ÇOK VERİMLİ GEÇTİ”

Bugünkü konferanstan aldıkları bilgilerin kendileri için deneyim ve tecrübe olduğuna işaret eden 

Bakan Oğuz şöyle devam etti:
“Biz ilerleyen süreçte ihtiyaç olması halinde yahut paylaşım anlamında bu aldığımız bilgileri geliştireceğiz. Görüşmelerimiz çok verimli geçti. ”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanıOĞUZHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, Ara Emri Konusunda Açıklama Yaptı
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu, Ara Emri Konusunda Açıklama Yaptı
Güney Kıbrıs'ta turuncu alarm
Güney Kıbrıs'ta turuncu alarm
Türk ve Rum siyasi Partiler Ledra Palace'ta buluşacak
Türk ve Rum siyasi Partiler Ledra Palace'ta buluşacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim