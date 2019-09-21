Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Ankara’da

Oğuz, Ankara’da  Türkiye  Tarım ve Kredi Kooperatifleri  Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve birlik yetkilileriyle  çalışma toplantısı  yaptı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:54
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Ankara’da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da  Türkiye  Tarım ve Kredi Kooperatifleri  Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve birlik yetkilileriyle  çalışma toplantısı  yaptı.

OĞUZ: “İŞ BİRLİĞİMİZ ARTACAK”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlaması,  ithalat ve ihracatıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

Oğuz, Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile işbirliğinin artacağını belirterek, bunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Oğuz, sözkonusu işbirliğinin, KKTC’de üretilen tarımsal ürünlerin pazarlanması açısından da bir fırsat olduğunu kaydetti.

banner22
Son Güncelleme: 21.09.2019 10:59
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberIşbirliğiAnkaraOĞUZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İHD. referandum çağrısında bulundu
İHD. referandum çağrısında bulundu
İskele Belediyesi halka ücretsiz aşure dağıttı
İskele Belediyesi halka ücretsiz aşure dağıttı
Mendeli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti
Mendeli, Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim