Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Ankara’da

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’da Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve birlik yetkilileriyle çalışma toplantısı yaptı.

OĞUZ: “İŞ BİRLİĞİMİZ ARTACAK”

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, bitkisel ve hayvansal ürünlerin pazarlaması, ithalat ve ihracatıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Oğuz, Türkiye Tarım ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile işbirliğinin artacağını belirterek, bunun büyük önem taşıdığını vurguladı. Bakan Oğuz, sözkonusu işbirliğinin, KKTC’de üretilen tarımsal ürünlerin pazarlanması açısından da bir fırsat olduğunu kaydetti.