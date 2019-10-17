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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile UKÜ arasındaki işbirliği geliştirilecek

17 Ekim 2019 Perşembe 14:37
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile UKÜ arasındaki işbirliği geliştirilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi görüşüldü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri’yi kabul etti.

Bakan Oğuz’a nezaket ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Nadiri, Bakanlık ve üniversite arasında mevcut olan işbirliği protokolünü Bakan Oğuz’la görüştü.

Görüşmede, UKÜ Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Fakültesi ile mevcut protokol çerçevesinde tarımsal işbirliğinin geliştirilmesi, hizmet içi eğitim, çiftçilere yönelik eğitim programlarının oluşturulması ve çevre dostu üretim teknikerinin uluslararası kalite standartları ışığında tarım alanında kullanması konuları ele alındı.

(BRT/MAIL)

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Tarım
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