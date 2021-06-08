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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ,zahire fiyatlarında yeni düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

08 Haziran 2021 Salı 13:21
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık açıklaması şu şekilde:

Bakanlar Kurulu ESK 1652-2021 sayı ve 18.5.21 tarihli kararı ile 2021 ürünü yerli zahire alım fiyatları belirlenmişti.

Gelinen aşamada dünya borsa fiyatları ve kur artışları dikkate alınarak, yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Değerlendirmeler sonucunda, zahire fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede sert buğday 2,50Tl/Kg, yumuşak buğday ve tritikale 2,25 TL/Kg fiyatına yükseltilmiştir.

Yemlik arpada 2,00 TL olan fiyatın üzerine 15 kuruş/Kg, tohumluk arpada ise 2,2 TL olan fiyatın üzerine 5 kuruş /Kg prim desteği ödenerek, zahire fiyatları yeniden düzenlenmiştir.

Böylece üreticiye toplamda yemlik arpa 2,15 TL /Kg, tohumluk arpa ise 2,25 TL/Kg’dan ödenecektir.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yeni fiyatlar üzerinden yemlik ve tohumluk zahire alımlarına başlamıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

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