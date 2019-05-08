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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı turunçgil eğitimi düzenliyor

08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:58
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı turunçgil eğitimi düzenliyor
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi tarafından Turunçgil Yetiştiriciliği Semineri düzenleniyor.

Seminerde, uygulamalı eğitim de verilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 15.00’de Yeşilyurt Spor Kulübü’nde uygulamalı eğitim verilecek. Yine aynı gün, Güzelyurt Tarım Dairesi’nde saat 18.30’da seminer ve konferans yer alacak.

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Turunçgil Yetiştiriciliği eğitiminde, turunçgillerde yüksek verim ve kaliteli ürün için doğru bitki besleme uygulamaları, Gibberellik Asit (GA3) uygulaması, turunçgillerde hastalık ve zararlar ile turunçgillerde mücadele yöntemleri ve uygulanan ilaçlar anlatılacak.

Eğitimlere konuşmacı olarak Tarım Dairesi Zirai Mücadele ve Karantina Şubesi’nden Ayşe Bahar Gökhan ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nden Doç. Dr. Emin Bülent Erenoğlu katılacak. 

Doç. Dr. Erenoğlu telekonferans aracılığıyla seminer katılımcılarıyla bir araya gelecek.

Eğitimler tüm üreticilere ve halka açık olacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Turunçgil Eğitimi
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