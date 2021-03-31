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Tarım Ve Orman Bakanlığı İle Koopbank Arasında Ptoptokol İmzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) arasında Koopbank anı ormanının bakımının 10 yıllığında Orman Dairesi tarafından üstlenilmesini öngören protokol imzalandı.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:55
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Tarım Ve Orman Bakanlığı İle Koopbank Arasında Ptoptokol İmzalandı

Bakanlık açıklamasına göre, protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KoopBank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan imza koydu.

Protokolün imza töreninde Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman ve banka yetkilileri hazır bulundu.

KANAN: “DOĞAMIZA DESTEK OLUYORUZ”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, imza törenine yaptığı konuşmada,  Kooperatif Merkez Bankası’nın her zaman halkın yanında ve halkı ayakta tutma misyonu üstlendiğine işaret ederek, ülkede iyi bir çevre yaratılmasına destek olmak için karar aldıklarını belirtti.

Kanan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile bu anlamda işbirliğini geliştireceklerini ifade ederek, daha önceden dikimi yapılan ağaçları profesyonel ellere teslim etmek ve sürdürülebilir bir çevreye katkı koymak amacıyla Orman Dairesi’nin masraflarını karşılayacaklarını aktardı.

ÇAVUŞOĞLU: “KOOPBANK’IN DESTEĞİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  her zaman halkın yanında olan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın bugün de çevreye sahip çıktığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Koopbank’ın doğaya destek olma yönünde aldıkları kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti, kurumlarla işbirliklerinin önemli olduğunu dile getirdi ve bu tür girişimlerin herkese örnek olması temennisinde bulundu.

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