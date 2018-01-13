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Tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri 172. yılında

ZMO, Türkiye’de 172 yıl önce başlayan tarımsal eğitim-öğretim faaliyetinin yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenledi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:31
Tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri 172. yılında
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 Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), Türkiye’de 172 yıl önce başlayan tarımsal eğitim-öğretim faaliyetinin yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, Prof. Dr İbrahim Baktır “Tarımda Yeni Gelişmeler ve Seracılık” konulu seminer verdi.

ZMO’dan yapılan açıklamaya göre, seminer Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) toplantı salonunda, Ziraat Mühendisleri Odası, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) iş birliğinde düzenlendi.

Etkinliğe Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ilgili kurum-kuruluş başkan ve temsilcileri, bürokratlar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve üreticiler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Baktır “Tarımda Yeni Gelişmeler ve Seracılık” konulu seminer verdi.

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