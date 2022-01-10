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“Tarımsal eğitimin artırılarak yaygınlaştırılması gerekir”

UBP Milletvekili adayı ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş, tarımsal eğitimin artırılarak yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

10 Ocak 2022 Pazartesi 15:16
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“Tarımsal eğitimin artırılarak yaygınlaştırılması gerekir”
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UBP Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş’un ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuş, Tarım öğretiminin 176. Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 Ocak 1846 yılında tarımsal eğitimin temellerinin İstanbul Yeşilköy’de Ayamama Çiftliği’nde “Mekteb-i Zirai Şahane” olarak atıldığını kaydetti.

Tarımsal eğitime başlanmasının 176. Yılının kutlayan Çavuş, KKTC’de tarımsal eğitimin bazı üniversitelerin fakültelerinde ve Güzelyurt Meslek Lisesi öncülüğünde yapılmasının da önemine değindi.
 
Tarım eğitiminin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyleyen Çavuş, özellikle tarımsal faaliyetlerin kalitesinin artırılması ve ara eleman yetiştirilmesi yönünde projeler üreterek ülke gelişimine katkıda bulunulması gerektiğini belirtti.  

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