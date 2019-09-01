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Tarla ve ağıllarda fare istilası

01 Eylül 2019 Pazar 17:02
Tarla ve ağıllarda fare istilası

FARE SAYISINDA ARTIŞ…

Yağışlı geçen kışın ardından ülkede arpa, buğday, sebze ve meyve üretimi artarken yeterli önlem alınmaması nedeniyle de bu ürünlerle beslenen fare sayısında artış görüldü. Üreticilerden alınan bilgiye göre; fareler harnuptan tutun, üzüme, arpaya ve buğdaya kadar hemen her şeye zarar verdi. Ayrıca ağıllarda bulunan yeni doğan birçok kuzuyu da ısırarak ölmesine yol açtı.

“İŞBİRLİĞİ YAPILMALI”…

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkedeki, fare sayısının arttığını doğruladı. Ülkede sürekli fare olduğunu ancak kışın yağışlı geçmesi nedeniyle bu yıl arttığını ifade eden Naimoğulları farelere karşı önlem için Tarım Dairesi’nin, belediyelerin ve üreticinin ortak mücadele vermesi gerektiğinin altını çizdi.

“YILLARDIR MÜCADELE EDİYORUZ”…

Tarım Dairesi Müsteşarı Emirali Deveci, bakanlık olarak yıllardır farelere karşı mücadele verdiklerini ve bu doğrultuda da fare zehri dağıtımı yaptıklarını belirtti. Bu işlemi belediyelerle istişare halinde yaptıklarından söz eden Deveci, bakanlık olarak kendilerinin de fare popülasyonunda artış gözlemlediklerini belirtti.

Ceren ÖZBİL Yağışlı geçen kışın ardından ülkede arpa, buğday, sebze ve meyve üretimi artarken yeterli önlem alınmaması nedeniyle de bu ürünlerle beslenen fare sayısında artış görüldü. Üreticilerden alınan bilgiye göre; fareler harnuptan tutun, üzüme, arpaya ve buğdaya kadar hemen her şeye zarar verdi. Ayrıca ağıllarda bulunan yeni doğan birçok kuzuyu da ısırarak ölmesine yol açtı.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkede sürekli fare olduğunu ancak kışın yağışlı geçmesi nedeniyle bu yıl arttığını ifade etti.   Naimoğulları farelere karşı önlem için Tarım Dairesi’nin, belediyelerin ve üreticinin ortak mücadele vermesi gerektiğinin altını çizdi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise farelere düzenli olarak mücadele verdiklerini açıkladı.

 Naimoğulları: Fare sayısında artış var Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kışın yağışlı geçmesi nedeniyle tarla farelerinin arttığını ifade etti. Farenin çok hızlı üreyen bir hayvan olduğuna dikkati çeken Naimoğulları, bu nedenle Tarım Bakanlığı’nın ve belediyelerin önlem alması gerektiğini belirtti.

Naimoğulları şu şekilde konuştu: “Bu yıl çok yağmur oldu. Arpa ve yem arttı. Bu nedenle de fareler çoğaldı. Fare çok hızlı üreyen bir hayvandır. Tabi ki daha önceki yıllarda da vardı. Ancak bu yıl daha fazla oldu.

Üreticilerin bu konuda ciddi şikâyetleri var. Hem hayvancılık hem de tarım sektörü için bu konuda önlem alınması gerekiyor.” “Hem çiftçi için hem de hayvancı için sakıncalı” Farelerin hem arpa, buğday, sebze ve meyve gibi ürünlere hem de küçükbaş hayvanlara zarar verdiğini ifade eden Naimoğulları özellikle harnup üreticilerine ciddi bir zararı olduğunu anlattı. Ayrıca farelerin hastalık da yayabileceği konusunda uyarı yapan Mustafa Naimoğulları, “fareler yeni doğan hayvanları ısırıp, ölmesine neden olabilir” dedi.

“Harnupçuluk yok olma noktasına geldi”

Farelerin verdiği zarar nedeniyle özellikle harnupçuluğun yok olma noktasına geldiğinden söz eden Naimoğulları şu şekilde konuştu: “Fareler ve haşerelere karşı belediyeler zehir dağıtıyor. Ancak bu yeterli değildir. Daha kalıcı bir uygulamaya gidilmesi gerekir. Belediyeler ve Tarım Dairesi işbirliği içerisinde hareket etmelidir. Fareler artık üzümlere bile zarar veriyor. Önlem alınmazsa birçok ürün yok olacaktır.”   Deveci: Yıllardır bu konuda mücadele veriyoruz Tarım Dairesi Müsteşarı Emirali Deveci, bakanlık olarak yıllardır farelere karşı mücadele verdiklerini ve bu doğrultuda da fare zehri dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Bu işlemi belediyelerle istişare halinde yaptıklarından söz eden Deveci, bakanlık olarak kendilerinin de fare popülasyonunda artış gözlemlediklerini belirtti. Deveci, “farelere karşı verebileceğimiz iki türlü mücadele vardır. Biri zehirle mücadele diğeri ise farenin düşmanı olan yılanla mücadele vermektir. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi
 

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