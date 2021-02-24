Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Flaş Haber
Bugün 46 kişi taburcu edildi
Kapat

“TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ”

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üretimde, tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, gerekli denetimin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:48
535 Okunma
“TARLADAN SOFRAYA GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK ÖNEMLİ”

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Uluçam ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

ZMO Başkanı Erkut Uluçam kabulde yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin nasıl artırılabileceğine değinerek, bu çerçevede Hal Yasası, Yem Yasası, sertifikalı üretim ve arıtma çamurun tarımda kullanılması ile ilgili konuların öne çıktığını anlattı.

Uluçam, Genel Tarım Sigortası Fonu Yasası’nın da günün koşullarına göre yeniden şekillendirilerek, üreticinin hizmetine sunulması gerektiği yönündeki görüşü paylaştı. Uluçam, ziraat mühendisi mesleğinin ön plana çıkarılmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Oda’nın görüşlerine ve desteğine her zaman ihtiyaç duyulduğunu belirterek, üretimde tarladan sofraya kadar uzanan süreçte, ürünlerin kontrol ve denetimlerinin yapılarak, gıda güvenliğinin sağlanmasının çok önemli olduğuna işaret etti.

Çavuşoğlu, tarım sektöründeki sorunların, ortak akıl yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP MYK TOPLANDI
UBP MYK TOPLANDI
Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti
Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ İLAÇ ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKTI
İLAÇ VE ECZACILIK DAİRESİ İLAÇ ALIMI İÇİN İHALEYE ÇIKTI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim