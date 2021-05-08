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Tartışma esnasında Bilal ÇİÇEK yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Gelincik'de, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç.(E-27), aralarında çıkan tartışmada Bilal Çiçek yaralandı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:48
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Tartışma esnasında Bilal ÇİÇEK yaralandı

08.05.2021 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Gelincik'de, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç.(E-27), aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan maket bıçağı ile Bilal ÇİÇEK’i vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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