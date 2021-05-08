Tartışma esnasında Bilal ÇİÇEK yaralandı

08.05.2021 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Gelincik'de, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç.(E-27), aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan maket bıçağı ile Bilal ÇİÇEK’i vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.