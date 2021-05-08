08.05.2021 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Gelincik'de, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç.(E-27), aralarında çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulunan maket bıçağı ile Bilal ÇİÇEK’i vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yaralamıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Tartışma esnasında Bilal ÇİÇEK yaralandı
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Gelincik'de, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde O.Ç.(E-27), aralarında çıkan tartışmada Bilal Çiçek yaralandı.
08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:48
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