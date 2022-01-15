Tartıştığı Eşini Bıçak Gösterip Ölümle Tehdit Eden Eşi, Tutuklu Yargılanacak

Zanlı bugün 15.01.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “şiddet tehdidi ve darp” suçlamasıyla nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanıncaya değin 15 gün süreyle merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olguları aktarmak üzere İskele Polis Müdürlüğünde görevli polis memuru Tunahan Gökalp’ı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde 14.01.22 tarihinde saat 19.00 raddelerinde İskele’de, aralarında çıkan tartışma esnasında itmek suretiyle eşini yatak içerisine düşürdükten sonra elini aldığı toplam uzunluğu 22 cm, ağız uzunluğu 12 cm olan siyah saplı bir bıçağı göstermek suretiyle “bir daha İran’a gidersen seni keser burada öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunan zanlının şikâyet üzerine ayni gün tutuklandığını ve olayda kullanılan bıçağın emare alındığını söyledi.

Zanlının 12.01.22 tarihinde ayni yerde eşiyle aralarında yaşanan tartışma esnasında bu sefer zanlının tasarrufundaki bıçakla kendi kendini alnından yaraladığını ve 10 cm’lik bir kesi oluştuğunu belirten tanık polis, bu olay ile ilgili eşinin zanlıdan şikayetçi olmadığını söyledi.

Zanlıya işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini, zanlının suçlamaları kabul etmediğine dikkat çeken tanık, zanlının 04.01.22 tarihinde 30 günlük vize ile KKTC’ye geldiğini, turist statüsünde olduğunu ve serbest kalması halinde eşine ve teyzesine zarar verme ihtimalinin yüksek olduğuna değindikten sonra yargılanıncaya değin 1 ay süreyle merkezi ceza evine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Umut İnan, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartla olursa olsun 15 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)