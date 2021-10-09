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Tartıştığı eşinin parmağını kırdı

09 Ekim 2021 Cumartesi 08:48
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Tartıştığı eşinin parmağını kırdı
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07.10.21 tarihinde Tuzla köyünde kendisine parasını vermediği gerekçesiyle tartıştığı ayni yerde sakin eşi S.C’ nin elindeki çantasını almak maksadıyla sert bir şekilde çekmesi sonucu eşinin sol el orta parmağının kırılmasına ve vahim zarara uğraması yanında sağ bacağına tekme atmak suretiyle ciddi şekilde darp eden İ.Ö derdest emri gereği ayni gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı 08.10.21 tarihinde vahim bedensel zarar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis memuru Fatih Belican olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Zanlının tartıştığı eşinin elinden çantasını sert bir şekilde almaya çalışırken sol el orta parmağının kırılmasına neden olduğunu ve sağ bacağına tekme atmak suretiyle darp ettiğini belirten tanık polis, ayni gün müşteki eşinin ifade vermek suretiyle şikayetini geri çektiğini söyledikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 8000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 75 bin TL’ lık şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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