Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
45 gün cezaevinde bekleyecek
45 gün cezaevinde bekleyecek
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu

Tartıştığı kadının kaburgasını kırdı

16.04.21 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Gazimağusa’da aralarında çıkan tartışma sonunda P.T (K-48) isimli şahsın yüzüne eli ile vurup yere düşürdükten sonra vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle sol el bileği ile sağ kaburgasında kırık oluşmasına neden olan A.S (E- 70) şikâyet üzerine 25.04.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 15:28
211 Okunma
Tartıştığı kadının kaburgasını kırdı

Zanlı bugün 226.04.21 tarihinde vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, şahadet vermek üzere PM Okan Keskin’in tanık kürsüsüne çağırdı.

PM Keskin yemin altında verdiği şahadetinde, 16.04.21 tarihinde Gazimağusa‘da sözlü olarak tartışmaya başladığı P.T isimli şahsı darp edip yere düşürdükten sonra vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle sol el bileğinde ve sağ kaburga kemiğinde kırık oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Olayın 17.04.21 tarihinde polisin bilgisine geldiğine değinen tanık polis, aranmakta olan zanlının 25.04.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlının ifade vermediğini suçlamaları kabul etmediğini ve bugün itibarıyla kendisine okunan yazılı davasına da ret yönünde cevap verdiğine dikkat çeken tanık polis, önceden işlemiş olduğu darp, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından zanlı aleyhine dosya tanzim edildiğini belirtti.

Mesele ile ilgili tahkikatın tamamlandığını söyleyen tanık polis, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargı Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesinin polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

(MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Belediye başkanları ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Belediye başkanları ile bir araya geldi
Islah olmadı 6 yıl yatacak!
Islah olmadı 6 yıl yatacak!
Evren : “Cumhurbaşkanı Tatar, duruşu ile halkına güven vermektedir”
Evren : “Cumhurbaşkanı Tatar, duruşu ile halkına güven vermektedir”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim