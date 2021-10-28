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Tartıştığı Kişinin Başına Şişeyle Vurdu

27.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da liman içerisinde tır araçların gemiye yükleme işlemi sırasında tartıştığı kişinin başına şişe ile vurup yaralanmasına neden olan tır şoförü M.K aynı gün tutuklandı.

28 Ekim 2021 Perşembe 12:13
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Tartıştığı Kişinin Başına Şişeyle Vurdu
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Zanlı bugün 28.10.21 tarihinde yaralama, ciddi darp, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Canberk Sağer 27.10.21 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gazimağusa’ da liman içerisinde tır araçların gemiye yüklenmesi esnasında çıkan tartışmada zanlının içki şişesi ile M.T'nin alın kısmına vurup 5 cm uzunluğunda parçalı yara oluşmasına sebep olduğunu söyledi.

Zanlının ayni gün şikâyet üzerine tutuklandığını belirten tanık polis, olayda kullanılan içki şişesinin emare alındığını söyledi.

Müştekinin hastanede ilk tedavisini müteakip taburcu olduğunu ve zanlı aleyhine şikayetini geri çektiğini söyleyen tanık polis, müşteki aleyhine de darp ve itale-i lisan suçlamasıyla dosya tanzim edildiğini belirtti.

Zanlının T.C. vatandaşı olup özel izinle KKTC’ de bulunduğunu belirten tanık polis, davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 4000 TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest kalması yönünde emir verdi.

MHA

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