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Tartıştığı kişinin elini yaraladı!

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
Tartıştığı kişinin elini yaraladı!

Karaoğlanoğlu’nda aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Eray Dulkadir’i sağ el dış kısmından yaralayan Baser Watel Bashır dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.  Girne Adli Şube’de görevli polis, 24.07.2019 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Safer Bolkan sokak üzerinde zanlının aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Eray Dulkadir’i sağ el dış kısmından yaraladığını söyledi.Olayın ardından zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, Eray Dulkadir’in da hastanede tedavi olduğunu belirtti. Zanlı hakkındaki şikayetin devam ettiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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