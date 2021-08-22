Tartıştığı kişinin göz çukurunu kırdı!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

21.08.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Dipkarpaz da, Şelonez bölgesinde A.G. (E-31), aralarında çıkan tartışma sonucunda Salih DAĞ’a itale-i lisanda bulunduktan sonra sağ elmacık kemiğine yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, göz çukurunu kırarak vahim zarara uğratmıştır. Salih DAĞ Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edilmiştir. A.G. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.