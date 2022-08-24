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Tartıştığı kişinin gözünü kör etti... Cezaevi'ne gönderildi!

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar suçlarından tutuklanan zanlılar M.T mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselede tutuklanan H.T ise bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı. 

24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:41
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Tartıştığı kişinin gözünü kör etti... Cezaevi'ne gönderildi!


Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı M.T'nin Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar, suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 1 M.T'nin 15.08.2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan Apartmana eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün kör olmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı.

Polis, zanlı M.T'nin 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını belirtti.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, müştekinin gözüne delici bir alet saplandığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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