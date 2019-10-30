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Tartıştığı kişinin kafasına keserle vurdu...

30 Ekim 2019 Çarşamba 11:51
Tartıştığı kişinin kafasına keserle vurdu...

29.10.2019 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da Zeka Çorba Sokak üzerinde E.S.(E-47), evinin bahçesine girip kendisine küfür ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde Ali MAVİDENİZ’in başına keser ile vurup kafatasının kırılmasına sebep oldu. Ali MAVİDENİZ kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Noroloji Servisi'nde müşahede altına alındı. E.S  tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali MAVİDENİZ
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:) 2019-10-30 12:50:23

KENDİNİ SAVUNDU BENCE , NE BİÇİM HABER BAŞLIĞI BU ?????

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ole 2019-10-30 14:24:59

ikisi da oledir bunnarın.Kıle meselesidir ole

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İnsaf 2019-10-30 12:40:19

Saldırgan hangisi? Sonuçta doğru yapmadı ama bahçesine girip küfredene yanlış yaptı.

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