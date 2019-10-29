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Tartıştığı kişinin parmağını kıran zanlıya 3 gün tutukluluk

29 Ekim 2019 Salı 17:04
Tartıştığı kişinin parmağını kıran zanlıya 3 gün tutukluluk

 Girne’de meydana gelen vahim zarar, ciddi darp ve itale-i lisan suçlarından tutuklanan Ahmet Şimşek dün mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Necdet orhon, zanlının    28.10.2019 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde aralarında çıkan tartışma sonucunda Murat TAŞ’ı darp edip sağ baş parmağını kırdığını ve sol omuz eklem kemiğinin de yerinden çıkmasına sebep olarak vahim zarara uğratığını söyledi. Polis, zanlının Taş’a hakaretlerde bulunduğunu da belirtti.

Hastaneye kaldırılan Taş’ın ameliyat olacağını kaydeden polis,  soruşturmanın devam ettiğini, çevre kamera görüntülerinin inceleneceğini, ifadeler alacaklarını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı ise o bizim üzerimize geldi. Mahkemeden özür dilerim dedi.

Huzurundaki olguları değerlendiren mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 


 

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