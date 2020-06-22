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Tartıştığı kişinini burnunu kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bülent Uçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 14:51
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Tartıştığı kişinini burnunu kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bülent Uçar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Coşkun Altundağlı, zanlı Bülent Uçar’ın Vahim zarar ve ciddi darp suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 21.06.2020 tarihinde R.Ç’nin ikametgâhının salonu içerisinde kıskançlık sonucu aralarında çıkan tartışma neticesinde Muzaffer Uçar'ın, yüzüne kasten ve kanunsuz olarak sol eli ile yumruk atıp, ciddi şekilde darp ettikten sonra burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, zanlı Bülent Uçar’ın KKTC’de yasal herhangi bir ikamet statüsü olmadığını ve 21 Aralık 2019 tarihinden bugüne 489 gün vize cezalı olduğunu belirtti. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi,  zanlı Bülent Uçar’ın 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KavgaMahkeme
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Gibri 2020-06-22 16:42:41

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