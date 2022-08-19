Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
Tartıştığı kişiyi bıçakladı
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Böyle dayı olmaz olsun!
Böyle dayı olmaz olsun!
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
Uyuşturucu satıcısı Cezaevi'ne gönderildi
3 ay cezaevine gönderildiler
3 ay cezaevine gönderildiler

Tartıştığı kişiyi bıçakladı

Çatalköy’de meydana gelen katle teşebbüs olayıyla ilgili tutuklanan J.C yeniden mahkemeye çıkarıldı.

19 Ağustos 2022 Cuma 18:06
154 Okunma
Tartıştığı kişiyi bıçakladı


Polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlının 17 Ağustos saat 12.00’de Çatalköy'de, bir inşaat şantiyesinde temizlik nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu 35 santimlik bıçakla T.I.A'yı (E-41) karnından yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Şengil, yaralanan kişinin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Tiryaj Yoğun Bakım Servisinde müşahade altına alındığını açıkladı.

Şengil, olayda kullanılan bıçağın emare alındığını söyledi.

Şengil, polisin katle teşebbüs olayıyla ilgili soruşturmasında zanlının Girne'de tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman, hükümeti eleştirdi...
Erhürman, hükümeti eleştirdi...
Polis'ten vatandaşlara uyarı!
Polis'ten vatandaşlara uyarı!
Özersay: Geçen ay aklınız neredeydi?
Özersay: Geçen ay aklınız neredeydi?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim