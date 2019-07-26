Tartıştığı kişiyi elinden bıçakladı!

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Karaoğlanoğlu’nda aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Eray Dulkadir’i sağ el dış kısmından yaralayan Baser Watel Bashır dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Özmüezzin, 24.07.2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Safer Bolkan sokak üzerinde faaliyet gösteren bir casinodan çıkarılan zanlının güvenlik görevlisi Eray Dulkadir ile kavga ettiğini, önce küfür ettiğini, sonra cebinden çıkardığı bıçak ile Dılkadire saldırdığını söyledi. Mustafa Özmüezzin, bu esnada casionu müdürünün olaya müdahale edip, zanlının elindeki bıçağı aldığını ancak zanlının cebinden başka bir bıçak çıkararak Dulkaidir sağ el dış kısmından yaraladığını söyledi. Olayın ardından zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden Mustafa Özmüezzin, Eray Dulkadir’in da hastanede tedavi olduğunu belirtti. Polis, iki bıçağın emare olarak aldığını, zanlının ülkede öğrenci izni ile bulunduğunu belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.